Edinburgh lufthavn: Flyvningene gjenopptas etter at IT-problemer stanset driften

Edinburgh lufthavn har gjenopptatt flyvningene etter å ha innstilt driften fredag morgen på grunn av et IT-problem som påvirket flytrafikkontrollen.

Flytrafikken begynte å gå som normalt igjen rundt kl. 10.40, selv om det fortsatt var noen forsinkelser og forstyrrelser da innkommende fly ble omdirigert og avganger måtte vente på rullebanen i opptil to timer.

Forstyrrelsene rammet store flyselskaper, inkludert EasyJet og Ryanair. Passasjerene ble bedt om å kontakte flyselskapene for å få oppdatert informasjon om flyvningene mens flyplassens ansatte og tjenesteleverandører arbeidet med å løse problemet.

Edinburgh er Skottlands travleste flyplass og betjener rundt 15 millioner passasjerer årlig, med flyvninger til 155 destinasjoner. Flyplassen bekreftet at dette IT-problemet ikke var relatert til Cloudflare-nedbruddet som forstyrret store nettsteder.