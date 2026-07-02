Edmund McMillen, medskaper av *The Binding of Isaac* og * Mewgenics*, har lovet å gi ut alle spillene sine på fysiske medier så lenge det er menneskelig mulig

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1. juli 2026 vil trolig gå inn i videospillhistorien som dagen da det ble erklært slutt for fysiske medier i bransjen, selv om det fortsatt er håp for mindre plattformer som Evercade og, fremfor alt, Nintendo og kassettene deres. Helt siden Sony kunngjorde at de fra januar 2028 (en dato da PS6 også forventes å lanseres) vil de slutte å produsere PlayStation-spillplater, har hundrevis av butikker, butikkjeder, brukere og utviklere uttalt seg for å uttrykke sin motstand og sorg over en beslutning som kan utrydde en bransje som støtter titusenvis av arbeidsplasser som er avhengige av dette formatet.

Blant utviklerne som har uttalt seg mot dette tiltaket, er Edmund McMillen, som var med på å utvikle *The Binding of Isaac* (et spill som for tiden er et av de mest spilte på Steam) og oppfølgerne til dette hos Nicalis, og som nylig lanserte * Mewgenics * sammen med Tyler Glaiel. Skaperen har lagt ut en tråd på X der han har lovet at han, så lenge som mulig, har tenkt å gi ut alle spillene sine i fysisk format og fortsette å støtte denne ideen, samtidig som han påpeker at det nå er opp til mellomstore og små utgivere å lage fysiske utgaver som er mer omhyggelig utformet og av høyere standard enn de nåværende.

«Jeg samler på fysiske medier og vil alltid finne en måte å gi ut spillene mine fysisk på.

Faktum er at hvis de store utgiverne slutter, vil uavhengige nisjeutgivere fortsette å lage samlerutgaver som uansett vil være mye bedre.

Det vil si inntil neste generasjons konsoller kun er digitale...»

Videre har Edmund lagt ut et bilde som viser ham stående foran (en del av) videospillsamlingen sin, som ser virkelig imponerende ut.

Tror du McMillens forslag om å stole på mindre utgivere for å holde det fysiske formatet i live vil være nok?