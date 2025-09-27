Gamereactor

Jason Bourne

Edward Berger er fortsatt ivrig etter å regissere

Bourne-filmKonklaven og All Quiet on the Western Front-regissøren har fortsatt ikke mistet interessen - forutsatt at prosjektet tilbyr noe nytt for Matt Damon og franchisen

