Edward Berger er fortsatt ivrig etter å regissere

tiden som har gått, er regissøren av Konklaven og All Quiet on the Western Front fortsatt svært interessert i å ta ansvaret for en ny film med den hardkokte agenten - forutsatt at omstendighetene er de rette.

I et intervju med Empire sa Berger at han "gjerne vil gjøre det", men understreket at alt avhenger av et manus som bringer noe nytt til Matt Damon - noe som ikke allerede har blitt utforsket av Paul Greengrass eller tidligere regissører. Berger er selvsagt klar over Bourne-seriens arv og de høye forventningene som er knyttet til navnet: "Du vil ikke lage en film der folk sier: 'Ah, den er ikke like bra som de andre'", sa han.

Rettighetene til Bourne ligger for tiden hos Universal, som tidligere har uttalt at de håper å kunne fortsette å utvide universet med "spennende nye historier for et globalt publikum". Nå gjenstår det å se om Matt Damon er villig til å gjenta rollen, om franchisen vil bli fullstendig rebootet, eller om Berger i det hele tatt får sjansen til å ta roret.