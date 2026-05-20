Edward Kenway-skuespilleren diskuterer "surrealistisk og dypt rørende" retur for Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Matt Ryan, skuespilleren som spilte den motvillige snikmorderen og spirende piraten Edward Kenway i Assassin's Creed IV: Black Flag, vender tilbake til Assassin's Creed: Black Flag Resynced. Med over et tiår mellom utgivelsen av det originale spillet og nyinnspillingen, ga Ryan ut en uttalelse om hva det betydde å komme tilbake til karakteren Edward Kenway.

"Da jeg først gikk inn i rollen som Edward Kenway, forestilte jeg meg aldri reisen han, og alle oss, var i ferd med å legge ut på," sa Ryan via en Ubisoft pressemelding. Han sa at det å komme tilbake til karakteren har vært "surrealistisk og dypt rørende", som "Black Flag har en spesiell plass i hjertene til så mange, og det med rette."

Ryan har helt klart et forhold til Kenway, slik mange av oss som spilte som ham hadde. "Edward er en tvetydig karakter", skriver han. "Du er aldri helt sikker på hvilken vei han kommer til å gå, og den usikkerheten er det som gjør ham så overbevisende."

Hvis det var et øyeblikk som skilte seg ut for Ryan, var det da Edward bærer Mary Read, ettersom scenen representerer et "stort vendepunkt" for Edward, og viser hans medmenneskelighet og sårbarhet. "Fra det øyeblikket blir det et slags vendepunkt, et punkt der Edward virkelig tar et skritt fremover, på vei mot den personen han kan, og ønsker å bli."

Avslutningsvis i brevet snakker Ryan om hvordan nyinnspillingen gjør det originale spillet en tjeneste. "Denne nyinnspillingen hedrer den sjelen samtidig som den beriker opplevelsen ... Jeg er takknemlig for å få være en del av dette eventyret nok en gang ... Stemmene, minnene og forbindelsen til Edward holdt ham i live, og nå er han tilbake."

Assassin's Creed: Black Flag Resynced lanseres for Xbox Series X/S, PS5 og PC den 9. juli.

