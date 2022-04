eFootball 2022 1.0 slippes neste uke

HQ

Etter å ha ventet i flere måneder enn hva Konami regnet med og fansen hadde håpet på, er det japanske selskapet nå klar til å lansere den fullstendige versjonen av eFootball 2022, som er det første spillet i serien som er free-to-play. Den nye versjonen kan lastes ned 14. april, altså om nøyaktig en uke.

Det tidligere PES-teamet hevder at de har jobbet basert på tilbakemeldinger fra spillerne for å fikse de mange feilene originalversjonen fra i høst hadde, samt rebalansert en del og lagt til nye funksjoner for å gjøre spillet morsommere. Blant de nye tilleggene vil Dream Team-modusen, tidligere kjent som Creative Team, være den viktigste nye måten å spille på, der brukere bygger sine egne lag for å spille mot andres.

Mobilversjonen kommer dog ikke til å slippes sammen med PC- og konsoll-versjonen på torsdag, og lanseringsdatoen for denne er ennå ikke spikret.