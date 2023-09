eFootball 2024 lanseres i dag

Og etter slutten på Season 0 og det påfølgende servervedlikeholdet, går Konami en ny fotballsesong i møte ved å kunngjøre utgivelsen av eFootball 2024 i dag, 7. september 2023.

HQ

Alle spillere av eFootball 2023 har nå tilgang til oppdateringen 3.0.0 av spillet, som innleder den nye utgivelsen og gir noen bemerkelsesverdige endringer i spillet. For eksempel vil "Team Playstyle Level" ikke lenger være et spillelement. Det betyr at spillerne ikke lenger vil ha en "Team Playstyle Mastery", slik at evnene deres ikke lenger øker eller reduseres som et resultat av lagets spillestil.

Spillerbildene i spillet vil ikke lenger endre seg når de når det maksimale nivået, men vil forbli de samme som da spillerne fikk kortet sitt. Skinnende spillerkort, som kan signeres med lav sannsynlighet i den normale spillerlisten, vil ikke lenger være tilgjengelige.

Alle databasene over lag, lisenser, utstyr, logoer, stadiongrafikk, baller, menymusikk og mange andre detaljer er selvfølgelig oppdatert, i tillegg til alle spillerne i de 17 ligaene som er påmeldt til sesongstart.

Skal du spille denne sesongen av eFootball 2024?