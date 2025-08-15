eFootball 2026 forbedrer animasjoner med v5.0.0, signerer José Mourinho

HQ

Konamis populære F2P-versjon av det vakre spillet, eFootball, ble i går oppdatert til versjon 5.0.0 (også kjent som eFootball 2026) etter en lengre vedlikeholdsperiode, og sparket i gang den nye sesongen på plattformen, i tråd med den virkelige fotballens 2025-26.

Oppdateringen påvirket PlayStation- og Xbox-konsollene, samt Android- og iPhone-mobilversjonen, selv om Steam PC-versjonen må vente litt lenger. Den nye tjenesteneFootball Connect, en parallell livestream-kanal for formidling av spillnyheter på ulike språk (tenk deg for eksempel Nintendo Direct/Nintendo Today!), ble også forsinket.

Oppdateringen innebar forbedringer av det allerede verdsatte gameplayet i serien, nye funksjoner og noen andre tillegg (nye animasjoner når du åpner kortpakker) og justeringer. For eksempel introduseres stadiontilpasning (med farger, tifoer, koreografier ...) eller PES 30th Anniversary samarbeidssettet med Santanu Hazarika.

Det spillerne setter mest pris på, er imidlertid justeringer av spillsystemet, som den progressive hastigheten og akselerasjonen til de mest gjenkjennelige spillerne eller forbedringer i forsvaret. I tillegg er andre nye spillfunksjoner knyttet til nye ambassadører, som den portugisiske treneren José Mourinho, "The Special One", som bringer med seg en Link-Up Play-lagferdighet. Se videoen og se hva som kreves for å praktisere den med laget ditt:

En annen portugisisk trener, Manchester Uniteds manager Rúben Amorim, er også tilgjengelig.

Oppdateringene og det nye innholdet fører også til nye utgaver og ambassadørpakker, for de som ønsker å bruke penger på spillet, som, husk, er gratis å spille i sin kjerne. Likevel fortsetter en stor del av fansen, mens de setter pris på følelsen av spillet, å be om det de har bedt om i tre år: retur av Master League -modus. Og når vi snakker om forespørsler, vil brukere som spådde en eFootball kunngjøring for Nintendo Switch 2 i disse dager, sammenfallende med Gamescom og sesongstart, også måtte fortsette å vente, mens konsollen får EA Sports FC 26 veldig snart.