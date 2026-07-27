eFootball 6.0 gjør seg klar for sesongen 2027 med viktige oppdateringer av spillopplevelsen og tilpassede turneringer

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Sesongen er nå over, fullstendig over både for fotball i virkeligheten etter FIFA-VM, og også for Konamis « eFootball, som avsluttet sin egen sesong forrige helg. Nå er det tid for en ny sesong, noe som betyr en ny versjon av det gratis spillet, og de første detaljene om eFootball 2027», også kjent som 6.0-oppdateringen som kommer til spillet i august, ble delt av selskapets « eFootball Connect in World Festival»-video nedenfor.

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Den viktigste nye funksjonen er den lenge etterlengtede Custom Tournament, som lar spillerne tilpasse, arrangere og være vertskap for sine egne online-mesterskap – en godt mottatt oppdatering som svarer på tilbakemeldinger fra spillerfellesskapet og imøtekommer et behov de har uttrykt en stund, ettersom de samles i ulike fora, plattformer og kanaler for å lage sine egne kampprogrammer. Konami lover tilpassede innstillinger, regler og retningslinjer for alle aspekter, og noen spillere drømmer allerede om samarbeidsturneringer eller til og med 11 mot 11, ettersom de kunngjør at «i påfølgende oppdateringer vil vi også introdusere andre funksjoner som bringer folk sammen og gjør eFootball enda morsommere».

Når det gjelder spillopplevelsen, introduserer oppdatering 6.0 spillestilen «Overload Team for å «flytte mange spillere til samme side som ballen for å oppnå numerisk overlegenhet», som et tillegg til de fem eksisterende stilene for nye angreps- og forsvarsalternativer. Dessuten «er det nå mulig å velge forskjellige formasjoner for angrep og forsvar», slik mange klubber gjør i virkeligheten i dag.

Det er også andre justeringer i Daily Game og volleyer for spektakulære skudd i stil medEpic Wayne Rooney, men flere detaljer om « eFootball 2027» kommer i en ny episode av «Connect» som publiseres like før 6.0-oppdateringen.

Når det gjelder e-sport, ble de to mestrene i 2026-turneringen kåret under verdensfinalen i « eFootball i helgen – begge brasilianere: Rentao fra FC Barcelona vant mobilpokalen, mens FUTEASY_10 fra AC Milan ble den nye konsollmesteren.