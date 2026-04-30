eFootball forener fotball- og anime-fans med et Naruto Shippuden-samarbeid

eFootballEA Sports FC, det gratis alternativet til EA Sports FC, som er mer populært enn mange er klar over, har kunngjort et sjokkerende samarbeid for å tiltrekke seg nye målgrupper: en crossover med Naruto Shippuden.

Konami har sluppet en helt vanvittig trailer med populære spillere som Neymar Jr fra Santos, Takefusa Kubo fra Real Sociedad, Robert Lewandowski fra FC Barcelona eller Luka Modric fra AC Milan, eller pensjonerte spillere som Marcelo eller Bale, som viser at spillerne vil kunne utføre spesialbevegelser i anime-stil i kampene, og Naruto-figurer dukker opp i målfeiringen, og sprenger grensene for fotballsimulatoren.

Samarbeidet er nå live, og en første spesialtilpasset stadion er allerede sluppet. Det vil løpe til 14. mai, og du vil kunne få åtte spillerkort, ikoner, gigantiske rekvisitter og andre gjenstander. Og i spillet eFootball Champion Squads, vil et gratis Naruto x Marcelo-kort vises fra 7. mai til 31. mai.