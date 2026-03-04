eFootball Kick-Off! kommer 3. juni på Nintendo Switch 2, men blir ikke gratis

HQ

Etter å ha blitt annonsert under den siste Nintendo Direct Partner Showcase, har Konamis fotballsimulator nå en utgivelsesdato. Den 3. juni kan vi velge våre favorittfotballspillere og leve oss inn i historiens beste fotballkamper med eFootball Kick-Off!. Men det vi ikke forventet var at i motsetning til eFootball-versjonen for andre konsoller, må vi betale 19,99 euro for å spille på Nintendo Switch, med andre ord er det en annen versjon av eFootball enn de som er tilgjengelige på andre konsoller, selv om den som en bonus inkluderer Lionel Messi som spiller for "World Tour"-modusen. Dette er spillmodusene og innholdet for Nintendo Switch 2 :

Spillmoduser og funksjoner





Verdensturné: Lag din egen klubb og konkurrer i turneringer rundt om i verden. Vinn kamper for å signere spillere fra tapende motstandere, eller bruk pengene du tjener på å spille for å signere legendariske fotballspillere. Lag ditt eget lag og ta sikte på å erobre verden.



Internasjonal cup: Verdens mest prestisjefylte internasjonale turnering kommer tilbake hvert fjerde år. Ta ansvaret for landslaget ditt og konkurrer på fotballens største scene, der det skrives historie og avgjøres hvem som blir verdens beste. ("International Cup"-modusen skal etter planen utgis som nedlastbart tilleggsinnhold)



Nybegynnermodus: Fordyp deg i morsomme og tilgjengelige opplevelser som 6 mot 6-fotball, som er designet for å skape fartsfylt action og mange scoringsmuligheter. "Rank"-systemet evaluerer prestasjoner og lar spillerne utvikle seg naturlig etter hvert som de blir bedre.



Lokalt onlinespill: Du kan spille kamper når som helst og hvor som helst, spille alene, utfordre vennene dine via en lokal trådløs tilkobling eller teste ferdighetene dine mot spillere fra hele verden i nettkonkurranser.



Skal du sparke ballen på Nintendo Switch 2?