eFootball og Kaptein Tsubasa bind 2 nå tilgjengelig

eFootball fortsetter samarbeidet med den klassiske anime-serien Captain Tsubasa. Serien gikk fra 1981 til begynnelsen av 2000-tallet, så den har hatt en betydelig innflytelse i livet til millioner av fotballfans, og selvfølgelig også for mange av dagens mest kjente spillere. Dette er tilfellet for eFootball -ambassadørene Neymar Jr, Luis Suárez og Lionel Messi, som med glede husker å ha sett den i barndommen, og som nå, som en del av bind 2 av eFootball x Captain Tsubasa-samarbeidet, vil motta nye Epic-kort skapt av illustratøren Yoichi Takahashi.

I tillegg vil legendene Michel Platini, Eric Cantona og Diego Forlan også få Epic-kort fra henholdsvis Elle Sid Pierre, Luois Napoleon og Ramon Victorino.

Runde 1 av Football Championship 2025 Open-kvalifiseringen for eFootball Championship 2025, som så over 39 millioner spillere delta i fjorårets utgave, starter også i dag 30. januar. Runde 1 vil finne sted som en del av et Challenge Event fra 30. januar til 6. februar, og alle detaljer finner du på Konamis offisielle nettside eFootball her.