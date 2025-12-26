Egypt avsetter lederen for den olympiske komité og svømmeforbundet etter en 12-årings tragiske dødsfall i en konkurranse

HQ

Tragedien rammet Egypt 2. desember i fjor, da den unge svømmeren Youssef Mohamed druknet under et nasjonalt mesterskap for barn under 12 år i Kairo. Han mistet bevisstheten mens han svømte og sank til bunns i bassenget. Det rapporteres at han ble liggende under vann i over ti minutter før en svømmer fra et senere løp fikk øye på ham, og de klarte ikke å gjenopplive ham.

Ulykken utløste opprør i landet, da foreldre på arrangementet rapporterte at livreddere og tidtakere ikke var på plass da Mohamed mistet bevisstheten, og at det ikke var noen hjertestarter på stedet.

En etterforskning ble iverksatt mot de ansvarlige, som turneringsdirektøren, hoveddommeren, tre livreddere, forbundets administrerende direktør og styremedlemmer, lederen for konkurransekomiteen og helt til lederen for Egypts svømmeforbund, Yasser Idris, som også er leder for landets olympiske komité, for grov uaktsomhet.

Reuters melder at Egypt har oppnevnt en midlertidig komité for sitt svømmeforbund, og at ungdoms- og idrettsdepartementet har bedt World Aquatics om å føre tilsyn med den midlertidige komiteen for å sikre at den overholder internasjonale chartere og regler.