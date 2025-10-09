Egypt er den siste nasjonen som er kvalifisert for VM 2026 med en scoring av Mohamed Salah

HQ

Egypt har offisielt kvalifisert seg til VM 2026, med hjelp av Liverpool-spissen Mohamed Salah, som scoret to mål i 3-0-seieren mot Djibouti. Dette skjer i landslagspausen og VM-kvalifiseringskampene for CAF, der en seier i løpet av de to kommende gruppespillkampene vil være nok til å sikre Egypt en topplassering i gruppe A.

Faraoene, som det egyptiske landslaget kalles, er det tredje kvalifiserte afrikanske laget som har sikret seg billett til USA, Canada og Mexico neste sommer, etter Marokko og Tunisia. Det blir deres fjerde VM, etter 1934, 1990 og 2018: De har aldri gått lenger enn til åttendedelsfinalene.

De er den beste nasjonen i Afrikamesterskapet, som de har vunnet hele sju ganger, sist i 2010, men de har ikke klart å komme lenger enn til åttendedelsfinalene eller kvalifisere seg siden den gang (2025-utgaven av Afrikamesterskapet finner sted i desember 2025).

Andre afrikanske nasjoner kan kvalifisere seg til VM i løpet av de kommende dagene, deriblant Kapp Verde, Algerie, Senegal og Elfenbenskysten. Gruppespillet i CAF-kvalifiseringen avsluttes neste uke.