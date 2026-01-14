Egypt er ute, Marokko møter Senegal i finalen i Afrikamesterskapet i fotball

HQ

AFCON-semifinaledagen bød på stor spenning og overraskelser, selv om det ikke ble mange mål. I den første kampen dominerte Senegal Egypt, med 65 % ballbesittelse som ble forvandlet til seier mot laget med Mohamed Salah og Omar Marmoush. Men det var Sadio Mané, tidligere Liverpool- og Bayern-spiller nå i Al-Nassr, som scoret det eneste målet som tok Senegal til finalen på lørdag.

Sist gang Egypt nådde finalen i Afrikamesterskapet, i 2021, slo Senegal dem ut etter straffesparkkonkurranse, og fire år senere slo Senegal dem ut i semifinalen.

Dagens andre kamp endte 0-0 mellom Marokko og Nigeria, og i straffesparkkonkurransen bommet Igamane for Marokko, men Nigeria bommet på ytterligere to. Til slutt vant Marokko straffesparkkonkurransen og tok seg til finalen, den første siden 2004, der de tapte mot Tunisia. Marokko vant Afrikamesterskapet for siste gang i 1976.

Afrikamesterskapet i fotball 2025/26 finale

Finalen i Afrikamesterskapet i fotball spilles mellom Senegal og Marokko lørdag 18. januar kl. 20:00 CET, 19:00 GMT, på Prince Moulay Abdellah Stadium i Rabat.