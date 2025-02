Egypt innkaller til arabisk krisetoppmøte etter Trumps Gaza-forslag

HQ

Egypt kunngjorde søndag et ekstraordinært toppmøte i Den arabiske ligaen den 27. februar, etter at USAs president Donald Trumps kontroversielle forslag om å flytte palestinerne fra Gazastripen og overlate kontrollen over enklaven til USA har vakt stort sinne.

Planen, som ble lagt frem under et møte i Det hvite hus med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, ble raskt avvist av viktige arabiske allierte, deriblant Egypt, Jordan og Saudi-Arabia, som ser på den som et uakseptabelt forsøk på å endre regionens demografiske og politiske landskap.

Egypts president Abdel Fattah el-Sisi og Jordans kong Abdullah II avviste ideen blankt, til tross for at Trump insisterte på at de etter hvert ville komme på andre tanker. Ifølge det egyptiske utenriksdepartementet vil toppmøtet i Kairo gi arabiske ledere en plattform for å legge en strategi for et kollektivt svar på det de beskriver som "alvorlige nye utviklingstrekk" som påvirker den palestinske saken. Inntil videre gjenstår det å se hvordan den arabiske verden vil koordinere sin motstand mot Washingtons siste manøver i Midtøsten.