Egypt krever at VM-dommerne utelukkes fra kampen mot Argentina på grunn av «diskriminering

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Det egyptiske fotballforbundet har sendt en formell klage til FIFA angående VM-kampen i åttendedelsfinalen mot Argentina tirsdag, der de hevder at to tvilsomme dommeravgjørelser førte til at de tapte kampen 3–2: en foul av den egyptiske spilleren Marwan Attia som førte til at et mål ble annullert av VAR, og et potensielt mål mot Mohamed Salah som, dersom det hadde blitt godkjent, ville ha betydd at Argentinas siste mål burde blitt underkjent (Egypts trener sa at de «hadde blitt snytt, og Zico, som scoret det underkjente målet, at «turneringen åpenbart er rigget»).

EFA sendte ut en uttalelse onsdag, der de hevdet at deres president Hany Abou Rida har innlevert klagen med krav om en granskning av den franske dommeren François Letexier for «alvorlige dommerfeil» og «dobbelmoral».

Egypt krever også «at dommeren og hele dommerteamet utelukkes fra VM etter at disse feilene er undersøkt» for det de hevder var «en forbrytelse i form av diskriminering mot det egyptiske landslaget».

«En rekke fotball eksperter og spesialister, både lokalt og internasjonalt, har pekt på kontroversielle og avgjørende dommerhendelser under kampen. Dette understreker viktigheten av å opprettholde de høyeste standarder for integritet, rettferdighet og åpenhet i kampdømmingen», uttalte EFA.