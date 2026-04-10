Egyptisk veterankeeper utestengt i fire kamper for å ha slått en dommer i hodet

Mohamed El Shenawy, 37 år gammel keeper fra Al Ahly i den egyptiske Premier League, ble ilagt en streng straff etter å ha slått en dommer i hodet under en kamp mot Ceramica 4. april, som endte 1-1. Det skjedde under en krangel på grunn av en kontroversiell straffesparkavgjørelse på slutten av kampen: El Shenawy slo dommeren i bakhodet med hånden.

Som følge av dette ble El Shenawy utvist i fire kamper i den egyptiske Premier League, og han ble ilagt en bot på 50 000 egyptiske pund (rundt 700 800 euro) av Egyptian Professional Clubs Association, i tillegg til 2500 egyptiske pund for å ha mottatt to gule kort.

El Shenawy, som er kaptein i den egyptiske klubben han kom til i 2016, har også spilt for det egyptiske landslaget siden 2018: Han var førstekeeper under Afrikamesterskapet i fotball tidligere i år og forventes å bli kalt inn til VM til sommeren. Al Ahly ligger på tredjeplass i den egyptiske Premier League - Ceramica ligger på fjerdeplass - og ble nylig eliminert fra CAF Champions League.