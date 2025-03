Egypts Gaza-plan tar sikte på å erstatte Hamas med internasjonalt tilsyn

HQ

Egypt har lagt frem et detaljert forslag for Gaza, som er en direkte utfordring til USAs president Donald Trumps visjon for Midtøsten, som søker å omforme regionen ved å fordrive palestinerne fra Gaza (via Reuters).

Den egyptiske planen, som skal diskuteres på et toppmøte i Den arabiske liga, legger opp til at en "Governance Assistance Mission" midlertidig skal overta Gazas regjering, med betydelig medvirkning fra arabiske, muslimske og vestlige land.

I motsetning til Trumps plan, som vakte sinne i hele regionen, avviser Egypts alternativ fordrivelse av palestinere og tar sikte på å sette Hamas på sidelinjen ved å tilby humanitær hjelp og fokusere på gjenoppbyggingsarbeid.

Planen inneholder et forslag om en internasjonal stabiliseringsstyrke som skal håndtere sikkerheten, hovedsakelig fra arabiske stater, og som etter hvert skal etablere en lokal politistyrke som skal overvåke Gazas fremtid.

Selv om mange detaljer fortsatt er usikre - som for eksempel det økonomiske ansvaret for gjenoppbyggingen av Gaza - håper Egypt å sikre bred regional støtte for å fjerne Hamas' kontroll over Gaza, som har holdt Gaza siden 2007. Foreløpig gjenstår det å se hvordan planen vil utfolde seg.