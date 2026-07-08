Egypts landslagstrener hevder at de har blitt snytt: «De ville at Messi skulle bli i VM»

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Kontroversene forlater aldri VM: to dager etter Folarin Balogun -saken og Trumps telefon til Infantino – som nå for det meste er glemt fordi USA uansett endte opp med å bli knust av Belgia og slått ut av turneringen – er kampen mellom Argentina og Egypt det nye hete temaet.

Alle roser Argentinas evne til å snu en ugunstig situasjon på 15 minutter, men det er også mye snakk om dommeravgjørelsene, særlig to VAR-inngrep: avgjørelsen om å annullere Egypts andre mål på grunn av en tidligere foul begått av en egyptisk spiller, og avgjørelsen om ikke å annullere Argentinas tredje mål, som ble innledet av det som så ut til å være en lignende foul begått av en argentinsk spiller.

Eksperter diskuterer nå om avgjørelsene var riktige, og de fleste er enige om at Egypts mål med rette ble annullert fordi foulen var åpenbar, mens Juliáns foul på Salah er langt mer omstridt. Men tidspunktet for og konsekvensene av dommeravgjørelsene, som helt klart var til fordel for Argentina, er nå gjenstand for debatt, og noen stiller igjen spørsmål ved turneringens legitimitet, selv om dommeravgjørelsene ser ut til å være riktige.

Egypts trener Hossam Hassan uttalte klart at

«vi har blitt urettferdig snytt i dag; vi har blitt utsatt for urettferdighet

», og antydet at FIFA «kanskje ønsket å holde verdensmestrene i turneringen, kanskje de ønsket at Messi skulle forbli i konkurransen», og la til at han ikke vil fortsette å se på kampene som en måte å markere sin protest på.

Politiske interesser: fra Palestina til Milei

Noen meninger går utover det sportslige, og Al Jazeera spurte Simon Chadwick, professor i afro-eurasisk idrett ved en handelshøyskole i Shanghai, som pekte på mulige politiske interesser fra Det hvite hus som har påvirket FIFA, slik det tilsynelatende skjedde med Balogun; hovedsakelig Hassans åpne støtte til Palestina på pressekonferansen før kampen, og Trumps nære forhold til Argentinas president Javier Milei, kan ha fått funksjonærene til å ha «innebygde fordommer når de tar beslutninger».

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