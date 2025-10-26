Eidos Interactive-medgrunnlegger minnes "kjærlighet ved første blikk"-opplevelsen da han så Lara Croft for første gang

HQ

Som medgrunnlegger av Games Workshop, medskaper av Fighting Fantasy og medgrunnlegger av Eidos Interactive, kan man trygt si at Sir Ian Livingstone står bak noe av det beste Storbritannia har å by på når det gjelder spill. Etter en paneldebatt på San Diego Comic-Con Málaga tok vi en prat med ham for å få et intervju om hans legendariske karriere.

Vi kunne ikke motstå å be Livingstone om å mimre om sine første opplevelser med Tomb Raider, og han sa at han ble forelsket i IP-en så snart han så den. "Som spillnerd hos Eidos fikk jeg i oppgave å se på alle spillene deres som var under utvikling. Så jeg kjørte til Derby, til Core Design, møtte Jeremy Heath-Smith, som er administrerende direktør, gikk inn på kontorene hans, og han viste meg rundt i alle spillene som var under utvikling, og noen var ok, men ingenting som, wow, før i det aller siste rommet," begynte Livingstone.

"Og jeg gikk inn, og på en merkelig måte kan man vel si at det var kjærlighet ved første blikk. Det var en kvinnelig karakter på skjermen, og hun beveget seg inn på skjermen. De fleste spillene på den tiden, på midten av nittitallet, var sideskrollende 2D-spill. Og her er et av de aller første spillene med ikke bare en 3D-figur, men en kvinnelig 3D-figur. Og kameraet beveget seg også, slik at du kunne se opp og ned."

"Så det hadde utrolig teknologi, utrolig grafikk og denne unike karakteren. Og det hadde disse tre pilarene: utforskning, gåteløsning og kamp. Og jeg tenkte, wow," fortsatte Livingstone. Han var selvsagt ikke alene om å tro at Lara Croft kom til å bli en hit, men selv han undervurderte hvor mange som også ble forelsket ved første blikk. Livingstone spådde at de ville selge rundt 100 000 eksemplarer av det første Tomb Raider, og i stedet leverte de 7 millioner enheter. Litt av en økning.

Hvis du vil se hele intervjuet, og finne ut hvordan Lara Croft nesten ble kalt Lara Cruz, har vi hele videoen nedenfor: