Eidos-Montreal har blitt rammet av permitteringer med 124 ansatte som mister jobbene sine, inkludert studiosjef

Bare i forrige uke rapporterte vi om nyheten om de store Epic Games-oppsigelsene, som har sett 1,000 utviklere miste jobbene sine og arbeidet med Fortnite blir betydelig påvirket. Nå har et annet populært studio kunngjort kostnadsbesparende tiltak som vil føre til at en rekke ansatte også mister jobben.

I en uttalelse på LinkedIn har Eidos-Montreal avslørt at så mange som 124 ansatte har blitt permittert, og at denne endringen til og med inkluderer studiosjefen, David Anfossi. Når det gjelder årsaken til permitteringene, forklarer uttalelsen følgende.

"Reduksjonen i arbeidsstyrken som berører 124 ansatte er et resultat av endrede prosjektbehov og påvirkninger på tvers av produksjons- og supportteam. Dette er en vanskelig dag for studioet vårt og gjenspeiler behovet for å tilpasse oss og konsentrere innsatsen der Eidos-Montréal kan være mest effektive."

Når Anfossi forlater studioet, lurer du kanskje på hva dette vil bety for Eidos-Montreals ledelse. Dette har ennå ikke blitt avslørt, men vi blir fortalt at en "overgangsplan er i gang" og at ytterligere oppdateringer vil bli delt når "nytt lederskap er ferdigstilt."