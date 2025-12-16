Eidos Montreal har fortsatt et AAA-prosjekt i arbeid for 2026

HQ

Studioet bak Deus Ex-serien og Marvels Guardians of the Galaxy, Eidos Montreal, har hatt noen tøffe år, med et par oppsigelser, kansellering av et stort Deus Ex-spill og mer.

Men til tross for alt dette har studioet angivelig et stort prosjekt i arbeid som skal slippes allerede neste år. Teamet bak Shadow of the Tomb Raider jobber med et actioneventyr i en åpen verden, men nøyaktig hva det er, er ukjent.

Det er sannsynligvis ikke Tomb Raider-relatert etter at det ble avslørt at det er to prosjekter i arbeid fra Crystal Dynamics og Flying Wild Hog. Så hva tror du det er? I den siste utgaven av Insider Gamings podcast sier Tom Henderson dette :

"De jobber internt med et ganske stort prosjekt. Jeg kommer ikke til å nevne navnet på det, men i utgangspunktet er dette store prosjektet et actioneventyr i en åpen verden i tredjepersonsspill som blir laget av det samme teamet som laget Shadow of the Tomb Raider, og det har vært under utvikling siden 2019. Det har gått gjennom ganske mange endringer. Det spillet har vært under utvikling i seks år, og internt kalles det P11. Oppsigelsene er spesielt relatert til det prosjektet, fordi de begynner å trappe ned antall ansatte nå. Konseptualiseringen og alle systemene og alt det der er ferdig, og de gjør seg klare for betaversjon, og spillet skal etter planen lanseres neste år. Så det er nedbemanningen på det prosjektet."