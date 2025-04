Eidos-Montreal rammet av oppsigelser, med 75 ansatte som mister jobbene sine

HQ

I forkant av et nytt regnskapsår som starter, har utvikleren Eidos-Montreal kunngjort en bølge av permitteringer som påvirker de ansatte. Det kanadiske teamet har sagt opp 75 ansatte, som på grunn av begrenset kapasitet ikke har kunnet flyttes over på andre prosjekter.

Studioet bemerker at denne bølgen av permitteringer ikke vil påvirke de kommende spillene, og at det "forblir forpliktet til å levere sine andre prosjekter som for tiden er under utvikling."

Den fullstendige uttalelsen fra Eidos-Montreal forklarer: "Det er ikke en refleksjon av deres engasjement eller ferdigheter, men dessverre har vi ikke kapasitet til å omfordele dem helt til våre andre pågående prosjekter og tjenester.

"Disse svært talentfulle og erfarne ekspertene skal ut på arbeidsmarkedet, og vi jobber for å støtte dem gjennom denne overgangen."

Når det gjelder hva Eidos-Montreal jobber med i dag, forblir dette litt tåkete. Studioet er fortsatt kreditert som et støtteteam for Playgrounds Fable, og bortsett fra det, har det ingen kunngjorte prosjekter, ettersom den tidligere Deus Ex-tittelen ble hermetisert av Embracer tidlig i 2024, da studioet også ble rammet av permitteringer fra morselskapet Embracer, med dette som også er morselskapet som eier Crystal Dynamics, et annet studio som nylig møtte permitteringer.