Eieren av oljetankeren som ble skadet utenfor Senegal, avslutter all virksomhet med tilknytning til Russland

HQ

Besiktas Shipping, den tyrkiske eieren av oljetankeren som ble skadet av fire eksterne eksplosjoner utenfor Senegal i forrige uke, har sagt at de umiddelbart avslutter alle shippingoperasjoner som involverer russiske interesser. Tankskipet Mersin lå for anker nær Dakar den 27. november da eksplosjonene rammet og oversvømte maskinrommet. Årsaken er fortsatt uklar.

Rederiet sier at det alltid har overholdt internasjonale sanksjoner og G7/EUs pristak, men at det ikke lenger kan rettferdiggjøre risikoen. Selskapet bemerket at sikkerheten i regionen har "eskalert betraktelig", noe som har ført til en full stans i Russland-relaterte reiser for å beskytte både mannskap og eiendeler.

Hendelsen kom én dag før ukrainske marinedroner angrep to sanksjonerte tankskip i Svartehavet. Et annet russiskflagget tankskip rapporterte om et droneangrep utenfor Tyrkias kyst på tirsdag, selv om Ukraina benektet å være involvert. Istanbul-baserte Besiktas Shipping driver en flåte på 29 tankskip.

Les mer: Russiskflagget tankskip melder om angrep utenfor Tyrkias kyst.