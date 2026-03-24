Eieren av OnlyFans har gått bort, 43 år gammel

Leonid Radvinsky, den hemmelighetsfulle milliardæren bak OnlyFans, er død i en alder av 43 år etter en lang kamp mot kreft, ifølge en talsperson for selskapet.

Den ukrainskfødte gründeren kjøpte OnlyFans i 2018 og forvandlet det til en global plattform for betalt innhold, i stor grad sentrert rundt voksne skapere. Den raske veksten (spesielt under COVID-19-pandemien) gjorde Radvinsky til en mangemilliardær, med en estimert nettoverdi på 4,7 milliarder dollar ved hans død.

Under hans eierskap utviklet OnlyFans seg fra å være en nisjeabonnementstjeneste grunnlagt av Tim Stokely til å bli en mainstream digital virksomhet. Innen 2024 genererte plattformen rundt 1,4 milliarder dollar i årlige inntekter, og brukerne brukte over 7 milliarder dollar.

Radvinskys karriere begynte på slutten av 1990-tallet med nettbaserte virksomheter som fremmet tilgang til innhold for voksne, og noen av disse ble gjenstand for juridisk granskning. Senere grunnla han MyFreeCams, en stor webkamera-plattform, før han gikk inn på eiersiden i OnlyFans.

Til tross for sin rikdom og innflytelse forble Radvinsky svært privat, og han viste seg sjelden offentlig eller ga intervjuer. Privatlivet hans ble i stor grad holdt utenfor rampelyset, selv om virksomheten hans ble en definerende kraft i den moderne skaperøkonomien.

Hans død markerer slutten på en av de mest kontroversielle og lukrative karrierene i den digitale underholdningsbransjen, og etterlater åpne spørsmål om den fremtidige retningen til OnlyFans.