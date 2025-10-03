Eiffeltårnet stenges i en landsomfattende streik

HQ

Eiffeltårnet forble stengt torsdag, da Frankrike sto overfor en ny bølge av landsomfattende streiker, med demonstrasjoner i hundrevis av byer og tettsteder. Arbeidstakere, pensjonister og studenter marsjerte gjennom Paris og andre steder i landet for å uttrykke frustrasjon over innstramningstiltak og innstramminger i de sosiale velferdsordningene, samtidig som fagforeningsledere presser den nye statsministeren til å revurdere budsjettforslagene og presse på for økte bidrag fra de velstående. Myndighetene beskrev protestene som et tydelig signal om økende folkelig sinne i en periode med politisk usikkerhet og budsjettdrøftelser.