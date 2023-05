Eiichiro Oda legger alt i Netflix' One Piece

Manganime-verdenen holder pusten hver gang en live-action-tilpasning av en animasjonsserie blir kunngjort. Eksempler som Dragon Ball Evolution, Death Note eller til og med Ghost in the Shell (med Scarlett Johansson som Major Kusanagi) er eksempler på vanskeligheten ikke bare med å tilpasse fra papir eller anime til kjøtt og blod, men også å forstå mediets egne koder som har utviklet seg de siste 70 årene.

Episenteret for dagens frykt dreier seg om en av de mest kjente franchisene i historien: One Piece. Netflix-tilpasningen har ikke overbevist fansen selv siden rollebesetningen ble kunngjort, og de første bildene ble offentliggjort (alt på grunn av Luffys fottøy!). Det var tydelig at hvis Netflix ønsker å skape et solid, vellykket produkt, må det tilfredsstille den enorme fanbasen, så det har henvendt seg til den eneste personen med autoritet over det hele: One Piece-skaperen Eiichiro Oda.

"Selv om du forstår karakterene, er det tydelig at vi kommer fra forskjellige kulturer."

Oda-sama har tatt saken i egne hender og har gitt ut en uttalelse som avslører at han er fullt involvert i produksjonsprosessen til serien som ikke nødvendigvis slippes i år likevel:

"Netflix har lagt mye ressurser i produksjonen. Det ble kunngjort at serien ville bli utgitt i 2023, men jeg har blitt lovet at den ikke vil bli laget før jeg er fornøyd."

Han erkjenner også at alderen begynner å bli et problem for formidlingen av arbeidet hans (og også for å avslutte den opprinnelige historien), men at serien er nær ved å avslutte produksjonen.

"Vi er på slutten av prosessen, i ferd med å fullføre de åtte episodene, og vi setter seil veldig snart!"