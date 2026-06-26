Eirik forlater Gamereactor. Hvil i fred, GR Norge

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Jeg husker fortsatt den dagen da Tor Erik Dahl tok kontakt for å si at han veldig gjerne ville ha meg med i Gamereactor-gjengen sammen med blant annet han, Morten Bækkelund og Ingar Takanobu Hauge. Etter å ha oppdaget GR ved å plutselig se et magasin prydet med Metal Gear Solid 3: Snake Eater på forsiden i 2003 skulle faktisk en rar kar fra vesle Kristiansund få skrive og snakke om spill med millioner av andre med stor interesse for dette fantastiske mediet.

Rundt 13 år senere sitter jeg igjen med blandede følelser når det er tid for å takke for seg. De første årene var fantastiske. Interessante diskusjoner med både kollegaer og dere lesere, mestringsfølelsen etter hvert som tekstene mine tydeligvis ble stadig bedre og ikke minst turene som ga meg mulighet til å møte og bli kjent med noen av verdens beste spillskapere og spillere. Møtene med PlayStation 4- og Knack-skaperen Mark Cerny, God of War-hjernen Cory Barlog, den talentfulle gjengen i Dishonored- og Prey-studioet Arkane, svenskene i Massive Games og mange fler kommer jeg aldri til å glemme.

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Dessverre har det blitt stadig færre av disse øyeblikkene de siste årene. Som Ingar var innom da han takket for seg har Gamereactor gått i en retning som undertegnede virkelig ikke liker siden rundt 2019. Det startet som smått med krav om å skrive enda flere tekster hver dag uten det minste tegn til lønnsøkning. Ikke noe som passer en kar som foretrekker å skrive om ting han faktisk har kunnskap om og synes er interessante, samt har troverdige kilder. Å da få beskjed om å nærmest gjenta gammel informasjon, fremheve noe tøv en tilfeldig PR-kåt person på internett hevdet og skrive stadig flere sponsede artikler gjorde sitt for motivasjon og lidenskap stupte. Gradvis har dette blitt toppet av å måtte redigere elendig KI-oversatte tekster fra andre GR-land, å skrive nyheter om "livsstil", sport og politikk, en stadig skumlere gråsone mellom vanlige og sponsede saker, null reisetilbud og andre ting jeg ikke skal nevne her.

En av grunnen til at jeg har holdt ut såpass lenge er at dere fortjener bedre, og at det fortsatt var et bittelite håp for at Gamereactor-skuta kunne bli snudd tilbake til noe bedre. Innerst inne har undertegnede uansett visst at jeg bare har levd i "This is fine"-memen, og at dette skipet allerede var fortapt.

Derfor blir den 30. juni min siste dag her på Gamereactor. Deretter overlates GR Norge til herr Kun Stig Intelligens. Flere av dere har allerede poengtert hva dette betyr i kommentarfeltet, private meldinger og på email, så om du fortsatt ønsker norsk dekning av spillverden råder jeg deg heller til å besøke tidligere Gamereactor-venner i Spill.no, Pressfire.no, Gamer.no og slikt, for det er ingen tvil om at de er fulle av talenter som fortjener enda flere lesere slik at de får stadig mer spennende muligheter fra utgivere og utviklere.

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Med det vil jeg bare si tusen takk for noen nydelige år. Takk for alle artiklene du har lest, hver kommentar du har skrevet, hver kontakt på privat melding, hver venn du har fortalt om sida til, enhver tilbakemelding du har gitt og alt annet du har gjort på og for både meg og Gamereactor. Alt dette har gitt meg muligheter og øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, så takk for alt, Gamereactor. Og hvil i fred, Gamereactor Norge.

PS: Denne avskjeden publiseres før jeg drar slik at jeg rekker å svare på eventuelle spørsmål og adjø-meldinger før jeg drar, så er bare å rope ut om det er noe.