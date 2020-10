Eirik har fått Xbox Series X og GRTV unboxer begge to

Tidligere denne uken fikk Silje endelig sin PlayStation 5 og litt ekstra snadder i hus, så da fikk hun lov til å dele en video hvor GRTV åpner opp pakken de fikk også. Med tanke på at Microsoft sine konsoller slippes ni dager før her til lands bør det ikke komme som et sjokk at undertegnede allerede har pyntet hjemmmet med en Xbox Series X også, så her får dere se hva som venter i eskene til både den og Xbox Series S etter å ha fått dem i posten eller fra butikken. "Alt du må vite"-artikler, tester av konsollene og anmeldelser av spill kommer neste uke, så følge med!

