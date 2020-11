Eirik spiller Immortals: Fenyx Rising - spillet tar lite plass

Du ser på Annonser

Nå er vi nøyaktig én uke unna lanseringen av Immortals: Fenyx Rising, så undertegnede har fått lov til å bekrefte at jeg spiller det og vil levere en anmeldelse tidlig neste uke. Samtidig har det franske selskapet offentliggjort litt informasjon det er verdt å merke seg.

For selv om Immortals: Fenyx Rising bare vil ta opp 15GB på Nintendo Switch, 25GB på PlayStation og Xbox og 30GB på PC er det kjekt å vite at du kan laste ned Switch og Xbox-utgavene nå, PC-utgaven klokken 17 den 30. november og PlayStation-utgaven klokken 0001 den 1. desember. Jeg råder uansett dere som skal spille på Xbox Series til å vente litt, for en lanseringsoppdatering som krever at du nærmest laster ned hele spillet på nytt skal bli tilgjengelig på mandag om alt går som planlagt.