Eirik spiller PGA Tour 2K21 i dagens GR Live-sending

Legg merke til denne overskriften, for det er første, og mest sannsynlig siste, gang dere ser navnet mitt koblet til et skikkelig golfspill utenom vanlige nyheter. Daniel...

PGA Tour 2K21 får lanseringsdato og alt du forventer i trailer

den 14 mai 2020 klokken 14:26 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For en uke siden kunne 2K og HB Studios avsløre at de hadde bestemte seg for å gjøre årets The Golf Club til et PGA Tour-spill, men stort mer enn det fikk vi ikke vite...