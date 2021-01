Eiriks mest hypede spill i 2021

Du ser på Annonser

På kalenderen står det 2021, og mange mennesker liker å si at livet starter med blanke ark så snart årskiftet skjer. I spillverden er dette faktisk helt sant, for etter noen relativt rolige uker hva spillanseringer angår kan vi nå begynne å se frem til de spennende spillene som skal bli tilgjengelige dette året. Covid-19 gjorde sitt for at en rekke spill som egentlig skulle slippes i 2020 måtte flyttes til 2021 og vil helt sikkert føre til at planlagte 2021-lanseringer må vente til 2022 også. Det er uansett mer enn nok grunner til å glede seg for hva 2021 skal gi oss, så la meg nevne noen av spillene som jeg helt klart skal legge til i samlingen de neste femtien ukene.

Tusen takk til Tommy for hans kreative og fortreffelige ferdigheter atter en gang.

Little Nightmares 2

Året starter relativt rolig for min del, så det første spillet på listen min er mer nysgjerrighet enn iver. For selv om Little Nightmares ikke imponerte meg veldig har det enkelte ting jeg gjerne tar mer av i oppfølgeren når den slippes 11. februar.

Demoen jeg fikk prøve i fjor og trailerene vi har fått gjør det klart at originalens knallgode atmosfære er tilbake, samtidig som at puzzle-mekanikkene tydeligvis har blitt forbedret med mer variasjon og kompleksitet. Derfor tror jeg svenskenes andre forsøk lett kan fylle tiden mens vi venter på nytt fra Inside-skaperne i Playdead sitt kommende spill.

Returnal

Finnene i Housemarque lyktes ikke akkurat med sitt første spill som forlot deres elskede arkadeaktige formel, Stormdivers, men Returnal ser og høres ut som en kul blanding av arkademoro og et intens tredjepersons skytespill.

Her vil du bruke futuristiske skytevåpen og sverd i kamp mot noen merkelige skapninger som fyller skjermen med dødelige ting mens du prøver å finne ut hvorfor du stadig gjenopplives og hvilke hemmeligheter den mystiske planeten skjuler.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Denne duoen har underholdt meg i over atten år, og det kommende spillet ser ut som det vil bli en ny suksess fra Insomniac. Med seriens fantastiske humor og sjarm, blanding av nye og gamle fantasifulle våpen, interessant plattforming og utforskning, spinnville fiender og ikke minst den enestående grafikken og de spennende mulighetene PlayStation 5 og DualSense leverer er jeg ikke i tvil om at dette blir et spill som ikke forlater konsollen min før Platinum-trofeet er i boks.

Resident Evil Village

Resident Evil 7: Biohazard og Resident Evil 2 vekket RE-entusiasten i meg igjen, og selv om Resident Evil Village tydeligvis gjør noen overraskende endringer liker jeg å tro at Capcom nå vet hva de gjør. Forrige gang de endret litt på oppskriften fikk vi Resident Evil 4, så forhåpentligvis bringer varulver, mystiske hekselignende damer og en hardkokt Chris Redfield et nytt friskt pust til serien.

Deathloop

Arkane toppet ikke akkurat salgslistene med Dishonored 2 og Prey, men de færreste vil krangle om at studioet stadig gjør spennende ting med førstepersons skytespill. Nå som de altså legger et enda større fokus på action og skyting er det derfor håp om et spill som får et enda større publikum. Når gamle fans i tillegg får testet kreativiteten for å drepe alle målene så raskt og kult som mulig med kule våpen, superkrefter og taktikker kan dette raskt bli noe som overrasker folk før sommeren kommer.

Kena: Bridge of Spirits

Ta en gjeng animasjonseksperter som i hovedsak er kjente for å lage populære reklamer og kortfilmer, sett dem til å lage et eventyrspill satt i en nydelig verden med nusselige figurer du må finne og lære egenskaper, smett inn noen hjernetrimmende gåter og du har min interesse. Ember Lab sitt Kena: Bridge of Spirits fikk manges interesse fra første sekund vi så det, så utviklernes snakk om at alt er håndlaget og gjennomtenkt blir bare kremen på kaken for min del.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Mens Star Wars-filmene fortsetter å synke i kvalitet blir Lego-spillene bare bedre. Selv uten å ha sett nye gameplaymekanikker fra det kommende spillet virker det som om TT Games atter en gang gjør spennende ting. Med enda bedre grafikk, absurde tolkninger av velkjente scener og studioets velkjente blanding av simpelt, men underholdende, gameplay kan du være trygg på at dette blir den eneste måten jeg vil gå gjennom hele sagaen igjen på.

Back 4 Blood

Left 4 Dead-spillene kom aldri til PlayStation, så undertegnede har vært nødt til å nøye seg med Call of Duty sine Zombies-moduser og lignende. Dette blir det på en måte slutt på i sommer når skaperne av L4D slipper denne spirituelle oppfølgeren.

Atter en gang er det snakk om samarbeidsfokusert slakting av zombier og en kunstig intelligens som stadig vil endre på ting for å øke underholdningsverdien, men den allerede gode oppskriften blir enda bedre med et kortsystem som lar deg velge blant tilfeldige goder, endrer på omgivelsene, bestemmer hvilke fiender du møter og mye mer som gjør hver runde unik og morsom.

Horizon Forbidden West

Killzone gjorde Guerrilla til et velkjent navn for ganske ivrige PlayStation-spillere, men det var helt klart Horizon: Zero Dawn sin flotte hovedperson, fascinerende univers og robotdinosaurer som satte dem på resten av verden sitt kart. I år får vi fortsettelsen.

Nederlenderne vil ikke bare gi oss mer historie heller, for den første traileren gjør det klart at tilbakemeldingene har blitt hørt. Utforskningen blir mer interessant ved å introdusere nye områder og dykking, kampene mer underholdende takket være nye fiender, våpen og mekanikker og en rekke andre ting som ikke er offentliggjort enda.

Hogwarts Legacy

Som en nå trettito år gammel kar kom Harry Potter-bøkene på det perfekte tidspunkt for min del, og du kan tro det ble mange timer med de...helt greie spillene på PlayStation og PlayStation 2. Derfor er det kanskje mer nostalgi som gjør meg interessert i hva Disney Infinity-skaperne får til med Hogwarts Legacy. Klarer de å by på mer komplekse mekanikker og en levende verden kan nemlig dette bli spillet som oppfyller drømmen om å leve i det magiske universet og skape sine egne historier en haug med bøker verdig.

Gotham Knights

Harry Potter er uansett ikke den eneste franchisen Warner Bros. har på lur i år. Batman: Arkham Origins-skaperne vender tilbake til den mørke ridderens univers, men denne gangen rettes rampelyset mot Batgirl, Nightwing, Red Hood og Robin. Seriens glimrende kampsystem er tilbake med noen forbedringer som tar høyde for at det nå er mulig å spille sammen med en venn.

WB har fortsatt til gode å lage noe annet enn et bra Batman-spill, så når gameplayklippene vi har fått gjør det klart at klassiske aspekter blandes sammen med et lootsystem, samarbeidsmuligheter og et par andre hemmelige goder er det bare å glede seg.

Dying Light 2

Et nytt år betyr en ny hype-liste med Dying Light 2 på. Med både Covid-19 og sparkingen av forfatteren Chris Avellone etter anklager om seksuelle trakasseringer er det ikke rart at Techland raskt ba om mer tid for å pusse på den etterlengtede oppfølgeren til det nå seks år gamle spillet.

Vi har ikke hørt nevneverdig fra spillet på en god stund, så ting kan ha endret seg, men lovnadene om en mer engasjerende og unik historie, oppgraderinger av de allerede fremragende kamp- og parkour-systemene, en grafisk overhaling og noen nye zombie-typer har forhåpentligvis ikke endret seg som følge av utskiftninger.

Elden Ring

Nytt spill fra FromSoftware, skaperne av Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne og Sekiro: Shadows Die Twice. Ferdig snakket!

Helt seriøst er det sannelig ikke mye vi vet om dette spillet utenom at det tar en god del inspirasjon fra norrøn mytologi og at A Song of Ice and Fire-forfatteren George R.R. Martin hjelper til litt. Bare disse tingene, utviklernes imponerende CV og lovord om en enda større og mer åpen verden er uansett mer enn nok til at jeg ikke engang trenger å vite mer før lansering.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild II

Nintendo har nesten ikke sagt et pip om oppfølgeren til The Legend of Zelda: Breath of the Wild etter at den ble bekreftet sommeren 2019, men til informasjon vil jeg si at The Legend of Zelda-serien fyller 35 år i februar. En tilfeldighet? Nope.

Selv om Covid-19 bremset utviklingen av The Legend of Zelda: Breath of the Wild II er planen fortsatt at spillet skal komme i år for å virkelig markere anledningen. Nå er ikke jeg en like stor fan av originalen som "perfeksjon"-gærningene, men om det neste vi hører og ser fra spillet er et bedre våpensystem og en skikkelig overhaling av kartet kan dette bli et spill som gjør at butikkhyller går fullstendig tomme for Nintendo Switch og "Nintendo Switch Pro", samt virkelig hevder seg i kampen om årets beste spill.

God of War: Ragnarök

Om Sony sine drømmer blir virkelighet vil Nintendo sin stjerne nok uansett få sterk motstand fra Kratos og Atreus sin tur videre i det kommende God of War-spillet. Siden utviklerne og markedsføringsavdelingen har valgt å følge samme oppskrift som forrige gang ved å bare legge ut hintende og kryptiske videoer og meldinger er det ikke mye offentligheten vet om denne oppfølgeren, men selv uten disse små detaljene bør folk glede seg. Vi snakker tross alt om fortsettelsen til det som er den forrige generasjonens beste spill for mange, og med noen nye folk bak prosjektet som ønsker å leve opp til forventningene kan du være sikker på at dette ikke slippes før Sony mener det er klart. Akkurat den siste biten bør også gjøre det klart at dette lett vil kunne ende opp i 2022, men på listen må det uansett foreløpig.

Selv med femten spill på listen er dette bare noen av de spennende spillene som venter i 2021. Med Hitman 3, Cuphead: The Delicious Last Course, 12 Minutes, Hollow Knight: Silksong, Ghostwire Tokyo, Far Cry 6, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Gran Turismo 7, Halo Infinite, Bravely Default II, It Takes Two, et nytt Battlefield, et nytt Call of Duty og en rekke hemmeligheter blir det mye å glede seg til fremover. Hvilke spill gleder du deg mest til?