HQ

Det er få spill jeg har gledet meg så mye til som Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Suikoden II er det beste spillet som noensinne er laget, og da det ble annonsert at en gjeng gamle utviklere av serien skulle lage en åndelig oppfølger, ble jeg helt varm inni meg. Det var som julaften, spesielt siden Konami ser ut til å ha glemt at serien eksisterer.

Det finnes mange minneverdige figurer. Min favoritt er landhaien Yuferius.

Og det var overhodet ingen tvil om hvor inspirasjonen kom fra da jeg først satte meg ned for å nyte reisen. En reise som i seg selv var litt treg i starten, noe som hadde mer med meg personlig å gjøre enn med spillets kvalitet. Starten er treg, og det tar omtrent åtte timer før det faktisk skjer noe interessant. I løpet av denne tiden begynte jeg å finne småting jeg ikke likte, mest fordi jeg alltid sammenlignet det med Suikoden II. Når jeg først slapp den tanken og tok spillet for det det er, et eget spill, ble det i stedet en veldig fin reise.

Kampene er i klassisk JRPG-stil.

Nowa, en ung gutt fra en liten landsby (hva ellers?), har nettopp ankommet The Watch, en liten militslignende gruppe. Det tar ikke lang tid før han blir en nøkkelperson i forsøket på å redde verden, på en veldig japansk rollespillaktig måte. Hvis du har spilt sidespillet Eiyuden Chronicle: Rising, der figurene dukker opp også her, vil grunnlaget for konflikten i Hundred Heroes ikke være helt ukjent. Det handler om Rune Lenses, ting som gir mennesker magilignende egenskaper. Og når League of Nations, som er en samling av gode nasjoner, snubler over en svært mektig rune, kalt Primal Lens, ser The Empire (som alle skurkene heter) sitt snitt til å stjele den. Dette fører selvfølgelig til krig, til tross for at de to partene nylig har inngått en fredsavtale. Krigen begynner med at spillets antagonist, Dux Aldric, som er en kopi av Luca Blight fra Suikoden II, gjør noe fælt. Dessverre er et av de få problemene jeg har med Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes at Aldric ikke på langt nær er så ond som jeg tror utviklerne ønsket at han skulle være. Mens Luca Blight brenner byer, får innbyggerne til å etterligne griser for å leve, for så å hugge dem ned, gjør Aldric alle sine forferdelige ting utenfor skjermen. Han gjør veldig, veldig fæle ting, men vi får aldri se dem, noe som tar bort følelsen av at dette skal være en stor, sterk og farlig galning.

Dessverre er ikke spillets skurk slem nok. Alt det fæle skjer utenfor skjermen.

Krigen er i full gang, og Nowa har på en eller annen måte blitt leder for hele alliansen, hvis base nå er en forlatt festning. For å sammenligne igjen med Suikoden II, er dette stedet du selv bygger opp med oppgraderinger ved å rekruttere folk, fra gruvearbeidere til en kokk og noen som selger våpen. Disse folkene er hva spillets tittel Hundred Heroes antyder. Det er et vanvittig antall karakterer, alle med forskjellige personligheter og stemmeinnspilt dialog, og noen rekrutteres og kan brukes i kamper, mens andre rekrutteres for å hjelpe byen med å vokse. I tillegg til den velskrevne historien er det nesten vanedannende å finne alle de forskjellige karakterene i verden. I motsetning til spillet jeg alltid bruker som referanse, er det ikke noe tidspress på når de ulike karakterene kan møtes. Noen dukker riktignok opp på senere tidspunkter, men de blir der til du har gjort det de vil før du pakker sekken og drar til festningen. Det kan dreie seg om alt fra å ta med bestemte materialer, slå dem i en kamp eller ha en bestemt figur i gruppen din. Så er det andre som er veldig vanskelige å finne ut av, og noen av dem sliter jeg fortsatt med i dag.

Basen er ikke et femstjerners hotell, men med noen få oppgraderinger vil den bli mer livlig og vakker.

Når du har valgt dine seks favorittkarakterer, pluss en støttespiller som gir deg ulike bonuser, begir du deg ut i klassiske rollespillkamper. De vanlige angrepene og forsvarsmekanismene er selvfølgelig til stede, men det finnes også to ulike typer magi. Den ene er de nevnte runene, som figurene enten er født med eller får hamret inn i våpen eller tilbehør. Dette er magiske angrep som koster forskjellige mengder SP, og hvis figuren ikke bruker denne typen angrep, fylles måleren opp ett trinn til maksimalt fem, slik at du kan bruke bedre angrep. Så er det figurer som faktisk bruker vanlig magi også, og derfor er det også MP, som disse angrepene koster en viss mengde av.

Forskjellen fra vanlige turbaserte spill er at du må velge alle handlinger på én gang før hele handlingsrunden er spilt ut. Det betyr at du må være ekstra taktisk. Turrekkefølgen vises øverst på skjermen, så hvis du trenger å gjenopprette helsen din før neste fiendeangrep, må du enten bruke magi eller healing på noen som er tidligere i turrekkefølgen enn fienden. På samme måte kan du også bare angripe og deretter bruke en langsom healer for å få alle til å føle seg bedre etter et fiendtlig angrep, hvis du er sikker på at alle vil overleve. Jeg vil ikke si at spillet er vanskelig på normal vanskelighetsgrad, jeg har i hvert fall aldri sett game over-skjermen, men en eller flere av figurene mine har dødd i kamper flere ganger før, mest fordi de vanligvis ikke overlever flere treff i samme runde.

Det finnes selvfølgelig mange minispill.

Det som slår meg mest når jeg spiller Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, er hvor mye kjærlighet og materiale utviklerne Rabbit & Bear Studios har for dette spillet. Det hele startet som en Kickstarter -kampanje, som knuste alle sine mål. De har valgt å ha 60 000 innspilte dialoglinjer, inkludert alle rekrutterbare karakterer, samt ikke-spillbare karakterer i ulike scener. Det er et veldig sterkt soundtrack og et utseende som passer perfekt til denne typen spill, samt flere minispill, som fiske, kortspill, Beyblade (med et annet navn) og kokkedueller (en personlig favoritt). I tillegg finnes det forskjellige typer kamper, for eksempel store kriger på slagmarker der enheter flyttes rundt på et rutenett, og til og med dueller der de to valgene er å angripe eller kontre et angrep. I dueller må du følge med på dialogen, for hvis en motstander sier: "Nå skal du dø!", må du forsvare deg, ellers forsvinner helsen din raskere enn du rekker å si spillets tittel.

Det finnes også andre typer kamper, for eksempel på store slagmarker.

Dette er utvilsomt et spill for en nisjegruppe av spillere, men hvis du har Game Pass, gi det en sjanse, for det er faktisk med fra dag én. For alle oss som elsket spill som Suikoden, Breath of Fire, Chrono Trigger, og andre lignende spill fra midten av 90-tallet, tror jeg dere vil ha stor glede av dette spillet, som er en påminnelse om en svunnen tid i rollespillhistorien. Jeg tviler på at noe spill vil kunne matche Suikoden II for meg, men med Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes har Rabbit & Bear Studios gjort et veldig godt forsøk, spesielt til å være studioets første spill. Det mest tragiske er at en av grunnleggerne, Yoshitaka Murayama, gikk bort for bare to måneder siden uten å få se drømmen sin om å gi ut dette spillet gå i oppfyllelse. Jeg er sikker på at han var veldig stolt av dette spillet, og det hadde han all grunn til å være. Han var med på å skrive og produsere en fantastisk tittel.