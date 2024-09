Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes DLC forsinket uten ny dato bekreftet

HQ

Det har vært et begivenhetsrikt år for fans av japanske rollespill, og et av de mange høydepunktene er den åndelige Suikoden-oppfølgeren Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, som ble utgitt i april.

Nå venter fansen på oppfølgeren i form av DLC, med tre nye historiepakker bekreftet (med manus fra den avdøde Suikoden-skaperen Yoshitaka Murayama). Men ifølge veikartet Rabbit & Bear Studios tidligere presentert, skulle den første av dem allerede hatt premiere - men det har ikke skjedd.

Nå har utviklerne kunngjort via Kickstarter at prosjektet er forsinket uten å oppgi en ny dato, noe som kan tyde på at det vil ta en stund :

"De tre ekstra DLC-scenariene som er planlagt for spillet, "Marisa", "Seign" og "Markus", vil være de siste scenariene skrevet av Murayama selv. Vi håper at alle vil kunne spille disse scenariene så snart som mulig."

Vi krysser fingrene for en kort forsinkelse og vil rapportere tilbake når vi vet mer. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes er ute nå på PC, PlayStation, Switch og Xbox - og er beleilig nok inkludert med Game Pass.