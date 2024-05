Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes får mer DLC ganske snart

HQ

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Suikoden-eventyret ble lansert i forrige måned og fikk ganske gode kritikker. Eventyret har ofte blitt kalt en åndelig oppfølger til Suikoden-serien, og er i stor grad utviklet av de samme folkene som skapte sistnevnte hos Konami for nesten 20 år siden.

Alt gikk imidlertid ikke på skinner, da mange spillere hadde problemer med bugs, noe Rabbit and Bear Studios har jobbet med siden den gang. Men nå ser det ut til at de er ganske fornøyde med statusen til spillet og har derfor delt informasjon om fremtiden via X, og det ser ut til at vi kan forvente DLC sent i sommer og i løpet av høsten.

Karakterene Melisa, Sei og Marcus vil alle få nye eventyr, med hver DLC som slippes i august, september og oktober. Vi har imidlertid ingen detaljer om hvor omfattende disse tilleggene vil være, men det er selvfølgelig hyggelig å høre at mer Eiyuden Chronicle kommer.

Utviklerne har allerede sagt at de har planer om en oppfølger, så vi kommer nok til å se mer av serien i fremtiden. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes er tilgjengelig nå for PC, PlayStation, Switch og Xbox - og det er inkludert i Game Pass-abonnementet ditt.