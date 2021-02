Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes har funnet sin utgiver

Den åndelige oppfølgeren til klassiske Suikoden, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, ble en stor suksess på Kickstarter. Nå meddeles det at de har funnet en utgiver og at spillet vil slippes av 505 Games, selskapet som har utgitt blant annet Payday 2, PC-utgaven av Death Stranding og Control. Utvikleren Rabbit & Bear Studios består av tidligere Suikoden-utviklere, og i et blogginnlegg skriver de at dette på ingen måte betyr at de kommer til å kompromisse med innholdet uten at de "fullstendig kontrollerer retningen og atmosfæren til spillet, samt dets rettigheter". De fortsetter:

"We have dreamed of developing a game for genre fans for many years which also celebrates everything we love and have learned as game designers. Our team is looking forward to working with 505 Games to bring our first of hopefully many games, Eiyuden Chronicle, to fans around the world."

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes slippes i 2022 til PC, PlayStation 5, Switch og Xbox Series. Ser du frem mot dette lovende prosjektet?