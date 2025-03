Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes lanserer andre DLC-historie

HQ

I slutten av forrige måned fikk vi utgivelsen av Marisas historie fra Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Denne måneden mottok vi"The Chapter of Seign", den andre narrative utvidelsen for tittelen. Dette innholdet ble utgitt den 13. mars og kan kjøpes for £5,99/€7,99 . Også inkludert i sesongpasset og den digitale Deluxe-utgaven.

I denne utvidelsen vil spillerne kunne oppleve historien fra Seigns og hans gruppes synsvinkel. Hendelsesfortellingen utforsker hendelsene som fant sted i imperiet under gruppens undergang, og rollene de inntok i skyggene, noe som påvirker hovedplottet. For å få tilgang til innholdet må slaget "Recapture of Eltisweiss" være fullført.

Og hvis du ikke har fått nok av disse utvidelsene, har du flaks, for neste kapittel, "The Chapter of Markus", er planlagt til 3. april i år.

Du kan se en trailer for "The Chapter of Seign" nedenfor.