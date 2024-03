Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes - lovende, men ikke akkurat fengslende

HQ

Jeg synes det blir stadig vanskeligere som spiller å bli begeistret for nye og omfattende JRPG. Det er rett og slett ikke nok tid til å spille gjennom spill som Like a Dragon: Infinite Wealth, Persona 3 Reload, Final Fantasy VII: Rebirth, Unicorn Overlord, Dragon's Dogma 2, og listen fortsetter. Det er nettopp denne grunnen som legger et stort press på Rabbit and Bear Studios' kommende Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes for å utmerke seg og skille seg ut blant konkurrentene. Jeg har hatt sjansen til å sjekke ut og spille gjennom åpningsdelen av dette spillet nylig, der jeg ble imponert, men heller ikke akkurat begeistret.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Spillet utspiller seg i en lignende fantasiverden som Octopath Traveler. Det er middelaldersk, men ikke dystert, snarere mer fantasifullt og magisk. Det er de samme konfliktene og fortellingstrådene som vi er vant til fra denne typen omgivelser, med motstridende og stridende fraksjoner som deler verden, pluss en rekke unikt utformede og stiliserte figurer som påvirker og passer inn i verdenen på en rekke måter. Hundred Heroes er et helt unikt spill, men det er også et veldig kjent spill, spesielt hvis du er godt kjent med trendene og oppsettet til mange JRPG-er.

Dette gjelder også kunststilen og grafikken. Hundred Heroes har den vakre blandingen av mer realistisk 2D-HD-grafikk og pikselsprite-lignende figurer, og ettersom denne stilen har lyktes i spill som Octopath og til og med Live A Live, utmerker den seg også og gir stor stil og sjarm til dette universet.

Men det er først og fremst i kampene og listen over spillbare figurer at Hundred Heroes skiller seg ut. Som navnet antyder, er det over 100 karakterer å finne og legge til i laget ditt, og det betyr både en enorm variasjon i kamp og strategi, men også megadybde i historiefortellingen, ofte for mye dybde om noe. Når du har et så bredt utvalg av figurer å innlemme, kan det være vanskelig å få dem til å skille seg ut og føles viktige, og selv i denne forhåndsvisningen, der rundt 10 figurer var tilgjengelige for å finne og teste, begynte jeg å føle meg litt overveldet av valgmuligheter. Heldigvis er kampene ganske enkle og begrenser kompleksiteten i den store samlingen av figurer.

I Hundred Heroes er kampene turbaserte, men i stedet for å bruke tid på å planlegge hvordan og når figurene dine skal angripe som i et tradisjonelt RTS, velger du her alle kommandoene dine og ser alt utspille seg i en rask og rask bevegelse definert av en tidslinje av hendelser. Du har seks figurer i gruppen din samtidig, og du velger hva du vil at hver figur skal gjøre i begynnelsen av runden, og lar det hele utspille seg i løpet av sekunder. Denne stilen bidrar til fartsfylt og flytende action, og når du kombinerer det med spesialangrep og -evner, hvorav noen avhenger av relasjonene som karakterene dine utvikler, og unike kampgimmicks (for eksempel dekning å gjemme seg bak eller spesialangrep i bosskamper - ett av dem er av typen whack-a-mole), skjønner du at kampene er finjustert til å fungere ganske bra. Det kan imidlertid bli litt kjedelig til tider, blant annet i bosskampene der du ikke kan se hvor godt du faktisk gjør det, ettersom mangelen på helsestenger og informasjon gjør at det føles som om du tråkker vannet. Jeg synes likevel at kampene har flere positive sider enn negative.

Slik er det også med fortellingen. På den ene siden er det interessante elementer og tråder å følge, men samtidig er ikke det raske kamptempoet overført hit. Med et par minutters mellomrom blir fremdriften din satt på pause for å presentere en filmisk samtale, og selv om jeg kan sette pris på den fullstendige dialogen, gjør de konstante pausene at spillets historie ofte føles mer som et ork. Med tanke på at det er dialogpauser så å si hver gang i form av en dialogvegg nederst til høyre på HUD-en, må du lure på hvorfor det er så mange og hyppige pauser i spillet for å utforske middelmådige og middelmådige narrative utdrag.

Det merkes også at det store omfanget som Hundred Heroes ønsker å tilby, har gått ut over detaljene og kompleksiteten underveis. Fangehullene er ikke akkurat spennende å utforske, med begrensede og ganske forutsigbare ekstra stier å følge som vanligvis bare fører til en kiste du kan interagere med for å få en belønning. Byer og tettsteder er på samme måte, med bare noen få ekstra steder å utforske. Du får ikke den samme lysten til hele tiden å kikke bak gardinene, vandre utenfor allfarvei eller gå inn alle dører du finner. Jeg setter pris på ideen om at verdenskartet er en oververden (i likhet med det som nylig ble tilbudt i Tiny Tina's Wonderlands) der du fysisk og fritt kan utforske og raskt reise mellom fangehull og byer og så videre, men dette kartet er heller ikke akkurat stappfullt av detaljer og gir meg ikke lyst til å utforske noe særlig utover kjernemålene.

Så langt, ut fra det jeg har sett av Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, er jeg ikke helt overbevist om spillet ennå. Visst er det mange elementer som imponerer og minner meg om Suikoden, men samtidig er det noen få områder og steder som mister oppmerksomheten min og gir meg lyst på mer. Foreløpig er jeg ikke sikker på at dette spillet vil trekke meg bort fra noen av de andre JRPG-prosjektene som er tilgjengelige for øyeblikket, men det endrer ikke det faktum at hvis du lever og ånder for denne spillsjangeren, vil du uten tvil finne noe å sette pris på i denne kommende tittelen.