HQ

Spillserien Suikoden er kanskje ikke den mest kjente her til lands, men blant fansen har den japanske rollespillserien med strategiske elementer en enorm stjerne i boka, hvor sælig Suikoden II til den første PlayStation er ansett for å være blant de beste spillene i sjangeren. Spillserien er et vitnesbyrd om den gangen Konami lagde store og minneverdige spillopplevelser, men nå til dags er Konami mer opptatt av å selge NFT-er, lage pachinko-maskiner eller drifte ett av sine mange treningssentre i Japan enn å komme med de store spillopplevelsene de en gang var kjent for.

For fans av Suikoden har det lenge sett mørkt ut, men heldigvis lever vi i en alder av folkefinanserte spillprosjekter hvor ildsjeler kan gjøre jobben selv når de store studioene ikke gidder å ta et tak. Da Suikoden-skaperen Yoshitaka Murayama annonserte den åndelige oppfølgeren Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes på Kickstarter i juni 2020 tok det fort av, og innen tre-fire timer var prosjektet ferdigfinansert. Totalt ble prosjektet det beste folkefinansierte spillprosjektet etter Shenmue 3 og Bloodstained: Ritual of the Night, noe som kanskje ikke er rart siden Murayama også har fått med seg andre Suikoden-stjerner på laget. Prosjektet fikk såpass mye støtte at utviklerne kunne lage et sidespill kalt Eiyuden Chronicle: Rising, og det er dette som nå har blitt lansert på diverse plattformer mens vi venter på at hovedretten blir servert en gang til neste år.

Eiyuden Chronicle: Rising tar oss med til byen New Nevaeh. Her kommer eventyrere for å utforske de nærliggende ruinene etter skatter, og da særlig noen magiske gjenstander kalt runelinser. Eventyreren CJ kommer til byen med ett mål for øye: Å finne en skatt som er større enn de som hennes forfedre har funnet før henne, da dette tydeligvis er et viktig overgangsritual fra barn til voksen i hennes familie. I New Nevaeh møter hun mange som trenger hennes hjelp, både blant de lokale og de tilreisende. Med et utrettelig pågangsmot går CJ med på å samle skatter, bekjempe monstre og fikse New Neaveh til å bli en flott og blomstrende grenseby.

Dette er en annonse:

Rollefigurene vi møter i spillet er nokså velkjente arketyper innenfor japansk populærkultur. CJ har en ukuelig optimisme, hjelpsomhet og pågangsmot som kan minne om Luffy fra One Piece, og hjelperne som hun etter hvert får med på laget er også av den velkjente sorten. Det som derimot løfter opplevelsen i Eiyuden Chronicle: Rising er at alle rollefigurene er godt skrevet. Dialogen er skarp, og takket være en god oversettelse blir man sittende og smile over flere av samtalene man får servert underveis. Historien kommer aldri med de store overraskelsene eller de uventede tvistene, men den har likevel en driv over seg som gjør at man alltid pusher litt videre for å få med seg hva som skjer fremover.

Dette ønsket om å alltid spille litt til kommer også som følger av spillets struktur, som er godt gjennomført og har en loop som er overraskende engasjerende. Spillet fortoner seg som et action-eventyr i 2,5D hvor høypikselerte rollefigurer beveger seg i fargerike og detaljerte omgivelser. Det hele kan minne om kultklassikeren Muramasa: The Demon Blade til Wii og PlayStation Vita, men med et litt roligere tempo. Her styrer du CJ og gjengen mens de utforsker store skoger, dype gruveganger og snøkledde fjell, hvor de kjemper mot monstre og samler ressurser underveis. Hver av de tre rollefigurene har sitt angrep knyttet til en bestemt knapp på håndkontrolleren, noe som betyr at du kan veksle mellom dem midt i kampens hete (ikke helt ulikt den finske spillserien Trine). Vanskelighetsgraden er akkurat passe og tempoet ikke for intenst, noe som gjør at utforskingen blir overraskende avhengighetsdannende med en tone som både er avslappende og spennende samtidig. Den fine grafiske presentasjonen og den behagelige musikken fra Motoi Sakuraba (Dark Souls, Tales-serien) og Michiko Naruke (Wild Arms-serien) bidrar også til å gjøre dette til en god eventyropplevelse.

Til tross for den gode opplevelsen spillet gir deg rent spillmekanisk er den ikke helt perfekt. Responstiden på kommandoene dine føles litt upresis og kunne hatt godt av en ørliten oppjustering før lansering. Det skal også sies at noen av animasjonene til rollefigurene dine føles litt merkelige, nesten som om man noen ganger styrer en lealaus filledukke foran en fargerik bakgrunn. Ingen av disse tingene utgjør et stort problem i lengden så lenge man liker loopen spillet slenger deg gjennom. Om loopen derimot ikke faller i smak har man et problem, ettersom spillet byr på liten variasjon i løpet av timene det tar å fullføre spillet. Man får nye omgivelser og nye fiender å bryne seg på, men den grunnleggende opplevelsen er den samme hele veien.

Dette er en annonse:

Selve utforskingen leder deg videre i historien, mens ressursene kan brukes til oppgraderinger og ulike sideoppdrag. I New Nevaeh er det fullt av folk som trenger din hjelp, og ved å assistere dem med smått og stort vil byen vokse seg større og by på mer innhold til deg. Spillet blir dermed vel så mye en by-bygger som et eventyrspill, og dette viser seg å være overraskende moro. Det kunne fort blitt slitsomt med alle disse småoppdragene og sankingen av ressurser, men dette gjøres raskt og effektivt takket være en god hurtigreise-funksjon og lynraske lastetider. Dette gjør at det å utvide byen og hjelpe innbyggerne der skaper et perfekt avbrekk fra utforskingsdelen av spillet.

Det er imidlertid én ting som stikker kjepper i hjulene for opplevelsen, og det er alle bekreftelsene som popper opp på skjermen din hver gang du fullfører et oppdrag. I stedet for å gi deg ett skjermbilde som bekrefter at oppdraget er utført og hvilke belønninger man får må du klikke deg gjennom fem-seks bilder før du kan gå videre. Dette står i sterk kontrast til den ellers effektive spillmekanikken man møter i spillet, og når man havner i en flyt hvor man vil bryne seg på flere sideoppdrag om gangen skaper dette bare irritasjon. I samme slengen er det også verdt å nevne at spillet kommer med få innstillingsmuligheter på PlayStation, og det er dermed ikke mulig å fjerne en del av meldingene og HUD-en på skjermen mens man spiller. Dette er synd, for til tider kan det bli såpass mange elementer på skjermen samtidig at jeg gjerne skulle hatt muligheten til å fjerne noen av dem.

Til tross for noen mindre irritasjonsmomenter er Eiyuden Chronicle: Rising overraskende underholdende. Det har en spillmekanisk loop som er ekstremt vanedannende og behagelig når man vil ha et rolig og engasjerende action-eventyr, og takket være skarp oversettelse får man en god og underholdende historie underveis. Spillet byr ikke på de store nyvinningene, men det er et godt stykke spillunderholdning likevel. Hvis vi kan vente samme grad av underholdningsverdi når Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes slippes til neste år har vi et godt spill i vente.

Dette er en annonse: