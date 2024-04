Eiyuden Chronicle vil få en oppfølger etter hvert

HQ

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Eiyuden Chronicle slippes ikke før tirsdag, men utvikleren Rabbit & Bear Studios sier allerede at de har som mål å fortsette den Suikoden-inspirerte serien og jobber med en oppfølger.

Det var under en Reddit AMA (Ask Me Anything) at studioet ble spurt om scenarioforfatteren Yoshitaka Murayamas tragiske bort gang påvirket fremtiden til Eiyuden Chronicle-serien. De svarte :

"Vi går videre med en oppfølger. Det er veldig trist at Murayama ikke er med oss lenger, men vi har diskutert mange ting med ham. Jeg håper vi kan videreføre arven etter Murayama, og jeg vil alltid sette pris på hans siste verk. Jeg håper mange vil støtte dette spillet."

Murayama døde i februar, bare to måneder før premieren på Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Han var en av de virkelige veteranene i Konamis Suikoden-team, som senere sluttet og grunnla Rabbit & Bear Studios fordi Konami ikke lenger virket interessert i spillutvikling.

Vi har selvfølgelig en anmeldelse på trappene av eventyret, som vil være tilgjengelig på PC, PlayStation, Switch og Xbox (og inkludert i Game Pass fra dag én), der vi forteller deg om den spirituelle Suikoden-oppfølgeren lever opp til originalspillene.