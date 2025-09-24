Ekitike beklager "dum" og unødvendig handling som kostet ham rødt kort

HQ

Liverpool tok seg videre til fjerde runde i Carabao Cup etter å ha slått Southampton 2-1, i en kamp der to av sommerens dyre signeringer, Alexander Isak og Hugo Ekitike, scoret. Men Ekitikes utagerende feiring i det 85. minutt, der han tok av seg skjorten, førte til at han så et gult kort... og han hadde tilsynelatende glemt at han hadde sett et annet gult kort tidligere i kampen, noe som førte til at han ble utvist.

Utvisningen betydde at Liverpool spilte med 10 mann de siste fem minuttene av kampen, og enda viktigere er det at Ekitike vil bli straffet i lørdagens kamp mot Crystal Palace i Premier League.

Senere beklaget han sine handlinger på Instagram. "Jeg var så glad i kveld for å hjelpe laget med å oppnå nok en seier her på hjemmebane i min første Carabao Cup-kamp... følelsene tok overhånd i kveld. Jeg beklager til hele den røde familien", og takker lagkameratene som sikret seieren.

Liverpools manager Arne Slot var også sint på spilleren, og på spørsmål om han syntes handlingen var dum, sa Slot at det hadde vært dumt "selv om han ikke hadde hatt gult kort ennå".

"Jeg sa til ham at hvis du scorer i en Champions League-finale i det 87. minutt etter å ha spilt ut tre spillere og slått ballen opp i krysset, så kan jeg kanskje forstå at du tenker 'dette handler om meg'.

Kanskje jeg er gammeldags, jeg er 47 år og gammel og jeg har ikke spilt på dette nivået, men jeg har scoret noen mål, og hvis jeg hadde scoret et mål som dette, ville jeg ha snudd meg rundt og gått bort til Federico Chiesa (som ga ham assisten) og sagt at dette målet handler om deg, ikke om meg. Unødvendig, ikke smart, du kaller det dumt, jeg kaller det også dumt."