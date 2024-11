Ekorn som ble en stjerne på sosiale medier, beslaglagt av amerikansk politi

HQ

Ekorn regnes ikke akkurat som de farligste skapningene der ute. Men de kan likevel være irriterende og smittebærere, noe som er to av grunnene til at Peanut - ekornet som ble stjerne på sosiale medier - ble tatt av politiet i New York denne uken.

Peanuts eier, Mark Longo, ble informert om at publikum hadde klaget over potensielt utrygge oppholdssteder for ville dyr som kan være smittebærere av rabies, og ulovlig hold av ville dyr som kjæledyr. Peanuts Instagram-konto hadde over en halv million følgere.

Det er ulovlig å eie et vilt dyr uten lisens. Longo hadde beholdt Peanut etter å ha reddet ham, for etter å ha sluppet dyret ut i naturen, kom Peanut snart tilbake med halen i filler og et bein stikkende ut. Før razziaen sier Longo at han var i ferd med å sende inn papirer for å sertifisere Peanut som et opplæringsdyr.

Takk, Sky News.