Ekorn tar over toget i Storbritannia og nekter å forlate det

HQ

Denne uken fant det sted en ekornrevolusjon da en gruppe sinte gnagere tok seg inn på et rushtidstog på vei mot Gatwick. Disse ekornene mente alvor, og var så aggressive at de tvang passasjerene til å flykte til andre vogner på toget.

Togpersonalet forsøkte å få bukt med ekornene, men uten hell. Først prøvde de med snacks, før de forsøkte å feie gnagerne vekk med en kost, men ekornene ble sittende, noe som førte til at avgangen måtte innstilles.

"Vi kan bekrefte at 0854 Reading til Gatwick ble innstilt i Redhill etter at et par ekorn gikk om bord på toget i Gomshall uten billett, noe som var i strid med jernbanelovgivningen", sier en talsperson for Great Western Rail (via Sky News). "Vi forsøkte å fjerne dem ved Redhill, men en av dem nektet å forlate toget og ble returnert til Reading for å få en slutt på denne gale halen."

For et land dette er, der noen få ekorn kan få et helt tog til å stanse.

Dette er en annonse: