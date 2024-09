Ekornoppgjør under Gamescom 2024: Squirreled Away vs. Squirrel with a Gun

HQ

Vi har tidligere snakket om flokkeffekten som oppstår på arrangementer som Gamescom (som vi har tatt oss friheten til å kalle "zombiesyndromet"). På det travle messegulvet, blant actionfylte titler og blendende grafikk, kan et mindre spill ved første øyekast lett gå ubemerket hen. Instinktivt styrer beina deg mot de mest overfylte standene, og som en hjerneløs zombie på jakt etter kjøtt blir du tiltrukket av alt mylderet.

Men som et spansk ordtak sier det: "Haren hopper der du minst venter det" (noe som betyr at overraskelser ofte kommer fra de mest uventede steder). I løpet av disse begivenhetsrike dagene har vi vært så heldige å snuble over noen harer. Men denne gangen var det ikke harer, men ekorn. Og de var ganske forskjellige fra hverandre...

Squirrel with a Gun er den typen spill som umiddelbart fanger oppmerksomheten med sine absurde premisser og sin ville humor. Det gjelder i enda større grad på arrangementer som Gamescom, der beina dine instinktivt bærer deg mot den ubarmhjertige handlingen. Det er spillet alle snakker om - et ekorn med en pistol som skaper kaos i et rolig nabolag mens det stjeler gylne eikenøtter og kjemper mot regjeringsagenter. Det er lett å forstå hvorfor mange Gamescom-deltakere ble tiltrukket av spillets stand, for det har alt som får en tittel til å skille seg ut på et så tettpakket arrangement: action, humor og et snev av galskap.

Spillmessig presenterer Squirrel with a Gun seg som en sandkasse der du kan utforske og skape kaos etter eget forgodtbefinnende. Ekornet er bevæpnet til tennene og bruker en rekke våpen, blant annet pistoler, rifler og rakettkastere for å spre panikk blant fotgjengere og sikkerhetsagenter. I spillet kan ekornet bruke våpenrekyl som et mobilitetsverktøy, slik at det kan utføre stunts og nå plattformer.

Humoren i Squirrel with a Gun er et tydelig nikk til spill som Goat Simulator, der målet i bunn og grunn er å skape så mye kaos som mulig mens man koser seg med latterlige scenarier. Men når spøken begynner å bli tynnslitt, begynner spillet å miste sin sjarm. Fiendene, som for det meste er regjeringsagenter, byr på få utfordringer, og kampmekanikken, selv om den i utgangspunktet er spennende, blir gjentakende over tid. Den absurde appellen fra de første timene blekner raskt, og selv om spillet byr på noen latterkramper, begynner varigheten og mangelen på variasjon å bli en ulempe.

Til tross for dette har Squirrel with a Gun noen øyeblikk som skiller seg ut, som bossmøter og spesielle animasjoner der ekornet utfører spektakulære bevegelser som minner om John Wick. Disse øyeblikkene er imidlertid ganske like og repeterende, og klarer ikke å holde spillet gående hele veien. I tillegg blir opplevelsen påvirket negativt av tekniske problemer som skjermfrysing og glitcher, noe som bidrar til frustrasjon i et konsept som allerede er avhengig av jevn ytelse. Alt dette gjør det til et flott spill for de første timene (eller førsteinntrykkene), men sjarmen forsvinner fort over tid.

I den andre enden av spekteret finner vi Squirreled Away, et mye roligere og mer innbydende innslag. Det er ikke et spill med prangende funksjoner eller ultrarealistisk grafikk. Ved første øyekast kan det gå ubemerket hen. Det er det stikk motsatte av Squirrel with a Gun. Her er det ingen våpen eller myndighetsagenter som jager deg, bare en urban park full av muligheter til å utforske, samle og skape. Helt fra begynnelsen omslutter spillet deg i en rolig atmosfære, med en håndtegnet kunststil som minner om nostalgiske barnebøker. I stedet for kaos og ødeleggelse inviterer Squirreled Away deg til å slappe av og nyte det enkle livet til et ekorn.

I denne tittelen er målet å samle materialer for å bygge et trehus mens du samhandler med andre dyr i parken. I motsetning til den meningsløse volden til konkurrenten (for å si det sånn), fokuserer Squirreled Away på kreativitet og samarbeid. Selv om oppdragene er enkle, er de fylt med små øyeblikk av oppfinnsomhet, som å prøve å unngå å bli oppdaget av en hund for å fullføre et oppdrag (eller kaste stinkbomber hvis hunden får øye på deg) og hjelpe andre dyr med deres egne problemer. Det er ingen mennesker som prøver å jakte på deg, og det er ingen situasjoner på liv og død (bortsett fra en og annen hund eller andre dyr som vil spise deg); alt er designet for at du skal kunne ta deg god tid og nyte utforskningen og byggingen.

Spillets hjerte ligger i dets evne til å få hver eneste lille oppgave til å føles givende. Å klatre i trær, hoppe mellom grenene og oppdage nye hemmeligheter i parken er en opplevelse som aldri føles monoton, selv om den er avslappende. Følelsen av å bygge ditt eget gjemmested med materialene du finner, gir deg en konstant følelse av fremgang, og verdens små detaljer og interaktive dyr tilfører en emosjonell dybde som overraskende nok ender opp med å være mer minneverdig enn noen actionscene i Squirrel with a Gun.

Det fine med Squirreled Away er at det formidler fred og ro. Den rolige musikken og de nøye utformede landskapene innbyr til ettertanke og langsom nytelse, og gir et pusterom midt i det vanvittige mylderet av titler som vanligvis dominerer arrangementer som Gamescom (og generelt). Mens andre spill har som mål å imponere med ultrarealistisk grafikk og kompleks mekanikk, minner Squirreled Away spillerne på at "less is more" noen ganger.

Ved første øyekast ser Squirrel with a Gun ut til å ha overtaket i denne matchen. Det morsomme og absurde premisset, sammen med løftet om kaos og ødeleggelse, gjør det til et iøynefallende valg for sandkassespillentusiaster. Men etter å ha tilbrakt tid med begge spillene, er det tydelig at det bevæpnede ekornets vits ikke holder over tid. Selv om det byr på underholdende øyeblikk, gjør de gjentakende mekanikkene og tekniske problemer at opplevelsen fort blir tynnslitt.

På den annen side viser Squirreled Away seg å være en mye mer varig og følelsesmessig givende opplevelse. Selv om det kanskje ikke skiller seg ut i første omgang, skaper enkelheten en kontakt med spilleren som Squirrel with a Gun aldri helt klarer å skape. Roen og kreativiteten som Squirreled Away tilbyr, sammen med den vakre visuelle designen og fokuset på utforskning og bygging, gjør det til en minneverdig tittel.

Til syvende og sist heller vi mot Squirreled Away, fordi det er et perfekt eksempel på at dataspill ikke trenger prangende funksjoner eller ultrarealistisk grafikk for å være minneverdige. Noen ganger er det enkelheten, den emosjonelle tilknytningen til en gjennomtenkt verden og den roen som kommer av å utforske og skape i ditt eget tempo som gir mest gjenklang. På en messe som Gamescom, full av prangende og hektiske forslag, briljerer Squirreled Away ved å minne oss på at et spill med en mer beskjeden tilnærming, men fullt av hjerte, kan være mer minneverdig enn de mest storslåtte actiontitlene.