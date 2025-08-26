Eks-PlayStation-sjef: "Ingen er mer i kontakt med fanbasen sin enn Nintendo"

HQ

Microsoft har tatt den ene tilsynelatende merkelige avgjørelsen etter den andre de siste årene, og fansen har ikke vært nådig i sin kritikk. Det samme kan sies om Sony, som valgte å kutte drastisk ned på enspillertilbudet sitt for å fokusere på live-service-spill med mildt sagt tvilsomme resultater, noe som også har ført til stor frustrasjon blant fansen.

For Nintendo er situasjonen imidlertid annerledes. Joda, de får også kritikk fra tid til annen, og noen ganger ser det ut til at de roter til ting og tar merkelige valg, men fansen virker generelt fornøyde. En person som forstår hvorfor, er den tidligere PlayStation-sjefen Shawn Layden. Under et intervju med HipHopGamer (takk, GamesRadar) svarte han slik på spørsmålet om hva han ville ha gjort som sjef for Nintendo :

"Hvis det ikke er ødelagt, ikke fiks det. Jeg tror Nintendo har vært veldig bevisste på hvilken bane de spiller i. Og jeg er ikke avvisende til det i det hele tatt. Jeg mener, jeg tror de er veldig fokuserte på hvem fansen deres er og hva fansen vil ha."

Han fortsatte med å gi et spesifikt eksempel på hvor smart Nintendo er, og sa at ingen har bedre kontakt med spillerne sine enn Nintendo :

"Ingen har bedre kontakt med fansen sin enn Nintendo. Selv PlayStation har aldri hatt så god kontakt med fansen som Nintendo har. De vet hvem fansen deres er. Se på det på denne måten. Under pandemien, da vi så at inntektene innen videospill økte betraktelig fordi vi alle var innelåst og ikke kunne gå ut, ansatte mange selskaper en haug med folk fordi de tenkte at denne kurven er: 'Alle tall går opp. La oss jage det tallet. La oss gå, gå, gå. Kast litt mer bensin på bålet.'"

Dette førte i sin tur til store oppsigelser og mindre tilbakeslag for alle, bortsett fra Nintendo. Layden avslutter med å rose dem for deres strategi og langsiktige tenkning:

"Nintendo visste faktisk at det ville skje. Så de er det eneste teamet som har holdt seg i posisjon. De holdt seg på rett kurs. De hadde planen sin. De følger planen sin. Så de trengte ikke å lide så mye av toppene og dalene som om du jakter på muligheten. De vet bare hva muligheten er. De ser den. De forstår den bedre enn noen andre. Og de går etter den, og de gjør det veldig bra."

Kort sagt mener Layden at Nintendo allerede gjør en utmerket jobb, og han avslutter med å si at hvis han fikk jobben som Nintendo-sjef, ville han bare "stå tilbake". Et ærlig svar som gir mye mening, eller har du ideer om hvordan du kan øke Nintendos resultater ytterligere?