Ekskjæresten til den norske skiskytteren som tilsto sitt sidesprang, sier han er "vanskelig å tilgi"

En av de mest bisarre historiene fra vinter-OL 2026 i Milano-Cortina er historien om den norske skiskytteren Sturla Hom Laegreid, som brukte intervjuet etter å ha vunnet bronsemedaljen til å avsløre at han var utro mot kjæresten sin for tre måneder siden, i håp om å vinne kjærligheten hennes tilbake. Denne historien har dominert samtalene, og få har lagt merke til vinneren av øvelsen, landsmannen Johan-Olav Botn, som dedikerte seieren (han ropte navnet sitt da han krysset målstreken) til Sivert Guttorm Bakken, en lagkamerat som døde uventet på et hotell i desember i fjor, 27 år gammel.

Dagen etter har Laegreid sendt en uttalelse gjennom NRK, der han "beklager dypt at han tok opp denne personlige historien på det som var en festdag for norsk skiskyting", og beklager overfor Johan-Olav, som "fortjente all oppmerksomheten etter å ha vunnet gull", og legger til at "jeg er ikke helt meg selv for tiden, og jeg tenker ikke klart" (via BBC).

"Jeg beklager også til min ekskjæreste, som ufrivillig havnet i medias søkelys. Jeg håper det går bra med henne. Jeg kan ikke endre det som har skjedd, men jeg vil nå legge dette bak meg og fokusere på OL. Jeg kommer ikke til å svare på flere spørsmål om dette", sa han dagen etter den virale historien, der tusenvis av mennesker diskuterte om det han gjorde var upassende eller ikke.

Og hva mente Laegreids ekskjæreste? Hun skrev visstnok anonymt til VG at "Det er vanskelig å tilgi. Selv etter en kjærlighetserklæring foran hele verden". Hun la til at hun ikke valgte å bli satt i denne situasjonen, og at hun er i kontakt med ham, og "han er klar over mine følelser rundt dette."

På dag 6 av de olympiske vinterlekene leder Norge med 12 medaljer, inkludert seks gull. Bare på tirsdag ble det lagt til ytterligere tre medaljer, medregnet de fra Løgreid og Botn.