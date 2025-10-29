Eksklusivt: Ace Attorney-komponist Noriyuki Iwadare lager musikken til Bestiario - første lytting inne

HQ

Helt siden vi først fikk høre om Bestiario på BIG-konferansen i 2023, visste vi at det var sterkt inspirert av klassiske J-RPG-er og arbeidet til Alundras Yasuhiro Ohori. Det vi ikke visste den gangen, og heller ikke da vi fikk en oppdatering om prosjektet av El Yuste for et år siden, var at det kom til å få direkte støtte og involvering fra japanske legender. Og etter vårt eksklusive intervju nedenfor å dømme, virker det ikke som om utviklerne engang drømte om det heller.

Videoen ble filmet tidligere denne måneden på BCN Game Fest, hvor Gamereactor var offisiell internasjonal mediepartner, og hvor Wiggin Industries 'Robert søler bønnene rundt 4-minuttersmerket :

"Så for mindre enn et år siden møtte jeg Noriyuki Iwadare i Japan", begynner Robert å huske. "Og jeg viste ham arbeidet vårt, videospillet vårt, og jeg hadde tenkt å be ham om å samarbeide om musikken, og å ansette ham - men han bare dukket opp, ut av det blå, og komponerte et tema ..."

På dette punktet i videoen, hvis du tar en titt, vil du få høre et utvalg av Iwadare-sans første musikkspor for Bestiario, som deretter forblir som bakgrunnsmusikk til slutten av videoen, eksklusivt på Gamereactor.

"Og, for folk som ikke vet det", fortsetter han, "han er komponisten til [Phoenix Wright] Ace Attorney, han er komponisten til Kid Icarus: Uprising, til og med Space Invaders fra den originale serien, og et av mine favorittrollespill gjennom tidene, nemlig Lunar og Grandia. Han er komponisten bak Grandia, Grandia II, Grandia III, Lunar, Lunar 2 ... så han er en fantastisk komponist".

I videoen bekrefter vi med Robert at de ikke hadde noen "Objection!" til det faktum at Gyakuten Saibans komponist ble med på Bestiarios fest.

"Og, jeg vet ikke, det er ydmykende å ha alle disse menneskene med i prosjektet. Det er helt vilt".

Hvis du vil vite mer om rådene og inspirasjonen fra Yasuhiro Ohori, eller den nåværende statusen til prosjektet, kan du spille av hele intervjuet, som inkluderer undertekster på ditt lokale språk.