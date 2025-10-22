Eksklusivt - Alex Rivas fra El Ranchito om den stadig skiftende VFX-verdenen: "Vi skal ikke frykte KI, men bruke det som et verktøy"

HQ

San Diego Comic-Con Málaga setter ikke bare fokus på tegneserier, videospill og animasjon, men også på et av de mest teknisk krevende aspektene ved moderne underholdning: visuelle effekter.

Derfor tok vi en prat med Alex Rivas, en ekspert på visuelle effekter fra det anerkjente spanske studioet El Ranchito, for å snakke om noen av de mest ikoniske prosjektene deres og teknologien som former fremtidens VFX.

Først reflekterer Rivas over studioets panel på konferansen: "Fortiden handlet om å utvikle bransjen og teknologien. Nå har vi nådd toppen, men en annen ting er på vei: KI. Vi må møte KI, ikke frykte den, men bruke den som et verktøy. Det vil hjelpe oss med å fortsette å utvikle det daglige arbeidet vårt og fortsette å utvikle visuelle effekter fremover, for bransjen utvikler seg veldig raskt, og vi må oppdatere oss."

Da de diskuterte porteføljen deres, kom Stranger Things opp først. "Jeg bidro med en bitteliten del, men kollegene mine gjorde et utrolig godt arbeid. For eksempel Elvens bunkersekvens. Hun ødelegger hele bunkeren, river av dørene. Det var El Ranchito. Og Beckners angrepssekvenser, uten at han var med i bildet, men som ødela landsbyen. Det var fantastisk å se på skjermen. Det var en utfordring å jobbe med Duffer-brødrene; vi måtte gi vårt beste, og de likte det."

Rivas delte også sine minner fra Game of Thrones, der han begynte sin karriere: "Jeg var rundt 20 eller 21 år da jeg begynte, og det å jobbe med Game of Thrones var som en drøm som gikk i oppfyllelse. For en ungdom i denne bransjen var det skummelt, men utrolig. Filmteamet var nøye med hver eneste piksel, og den oppmerksomheten på detaljer lærte meg så mye om håndverket."



Vi spurte selvfølgelig også om teknologiske gjennombrudd siden deres siste offentlige diskusjon, og Rivas var klar: "AI kommer til å være fremtiden. Volumetriske skjermer hadde sin tid, men vi har trappet ned. Kunstig intelligens vil være verktøyet som gjør at vi kan fortsette med visuelle effekter. Menneskene er her for å bli, og kunstig intelligens vil hjelpe oss med å uttrykke vår kunstneriske visjon."

Da han ble spurt om eksperimentering med AI, la han til "Vi tester verktøy for å se hvilke muligheter vi kan hente ut. AI kommer ikke til å erstatte kunstnere. Det er et verktøy for å forbedre arbeidet vårt. Kunstnerens subjektive visjon vil alltid være avgjørende."

Selv om El Ranchito er svært hemmelighetsfulle når det gjelder kommende prosjekter, antydet Rivas at de fortsetter å satse på høyprofilerte produksjoner: "Etter å ha jobbet med Halo, Stranger Things, Jurassic World og Game of Thrones, kan du forvente spektakulære og vakre ting fra oss i fremtiden."

Med AI i horisonten og en arv av banebrytende arbeid fortsetter El Ranchito å forme en VFX-verden i stadig endring.