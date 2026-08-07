Eksklusivt: Joe Abercrombie skal skrive flere episoder av «Love, Death & Robots» til den kommende 5. sesongen

HQ

Joe Abercrombie føler seg «som en del av inventaret» på Celsius 232-litteraturfestivalen, etter å ha deltatt på 11 av de 15 utgavene så langt. Fans forventer nærmest å se ham i Asturias hvert år, og selv om de heteste temaene denne gangennaturlig nok varJames Camerons filmatisering av «The Devils og den nylig annonserte oppfølgeren The Heretics, hadde vi også gleden av å utforske noen andre aspekter ved hans tidligere og nyere verk i vårt eksklusive intervju nedenfor.

Fra den kreative prosessen og opprinnelsen – inkludert hvordan videospill har formet hans fortellerteknikk – til ren fan-service, som hvilken karakter fra *The First Law* han ville tatt med i teamet til *The Devils*: Det fullstendig tekstede intervjuet har mye mer å by på for Abercrombie-fans. Men én bestemt del av hans nyere karriere vil være spesielt interessant for animasjonsfans: episodene av «Love, Death + Robots» som han har bearbeidet.

«Ja, jeg mener, en virkelig interessant øvelse alt i alt», sier Abercrombie når han blir spurt om å tilpasse andre forfatteres verk for LDR og om å jobbe med mye kortere, mer slagkraftige formater enn sine omfattende romaner. «Så jeg har jobbet ganske mye, både med å tilpasse mine egne ting til skjermen – med svært liten suksess, må jeg påpeke. Og jeg har også jobbet med noen andre forfattere for å tilpasse bøkene deres til skjermen, altså et mye lengre format, slags timeslange formater eller filmformater. Så dette var på en måte et naturlig skritt å jobbe med «Love, Death and Robots», der stort sett alle historiene er basert på en novelle eller tilpasset fra noe annet.»



Visste du at? Joe Abercrombie skrev «Mason’s Rats» (bind 3, episode 7), «Spider Rose» (bind 4, episode 3) og «Golgotha» (bind 4, episode 6).



Han innrømmer at det av og til kan være frustrerende å tilpasse andres historier, men for Abercrombie er begrensningene i stor grad en del av sjarmen:

«Og det er på en måte… det kan være frustrerende å ha historien der», innrømmer han deretter om å tilpasse andres ideer, «men generelt synes jeg det er en veldig fin forandring, fordi du kan gå inn i noe som i stor grad allerede er etablert – du har strukturen der, man har en form som folk allerede liker og setter pris på, og det handler om å prøve å få det frem på den mest effektive måten for formatet, og også ofte å stramme det inn til et fokuspunkt, for noen av dem er på fem minutter, noen er på 15 eller 10, men noen er veldig, veldig korte, og derfor handler det om å prøve å koke det ned til den mest effektive formen, og det er faktisk en ganske spennende mulighet.»

Den samarbeidsorienterte naturen til animasjon tilbyr også en velkommen kontrast til det vanligvis ensomme livet til en romanforfatter :

«Og du jobber med flotte regissører, flotte animatører, som har fantastiske ideer», legger forfatteren til slutt til angående teamarbeid, «og det er gøy som forfatter, som vanligvis jobber alene, å bli en del av et team av mennesker – noen ganger med dårlige ideer, andre ganger med fantastiske ideer – og man jobber seg liksom gjennom de dårlige ideene og finner forhåpentligvis den beste formen for historien.»

Love, Death & Robots» bind 5 får et snev av Abercrombie

Men utover hans erfaring med å tilpasse historier til bind 3 og 4, spurte vi om han på sikt kunne tenke seg at en av hans originale historier skulle bli en LDR-kortfilm. Det viser seg at det først vil komme mer Abercrombie i antologien, men fortsatt i form av bearbeidelser:

Jeg mener, det er alltid mulig [å ha en originalhistorie der], så jeg tror jeg skal lage et par stykker i den neste serien igjen, noen episoder som alle er bearbeidet fra andres materiale. Kanskje en original en dag

Foreløpig venter Abercrombie imidlertid fortsatt på den rette originale ideen som passer til LDRs kompakte format:

«Jeg antar man venter på den slags, den diamant av en idé som passer til formatet, og jeg er generelt ikke en kortfortellingsfyr», avslutter han. «Jeg er mer en langfortellingsfyr, så forhåpentligvis vil det skje en dag. Den vil komme til meg. En historie som er en ekte perle.»

Hvilken eksisterende historie av Joe Abercrombie vil du gjerne se tilpasset for «Love, Death + Robots», eller vil du heller at han skal skape noe helt originalt for antologien? Fortell oss det nedenfor.