Eksklusivt: MCM Comic Con London får besøk av en trio av Resident Evil Requiem-stjerner

Hvis du er en Resident Evil Requiem fan, vil du ikke gå glipp av den kommende MCM Comic Con London når den finner sted i den engelske hovedstaden mellom 22. og 24. mai.

Gamereactor kan eksklusivt avsløre at showet vil samle tre store stjerner fra den populære skrekktitelen fra Capcom, med stemme- og motion capture-skuespillerne som ga liv til Grace Ashcroft, Alyssa Ashcroft og den unge Emily, som skal vises under hele det tre dager lange arrangementet.

Angela Sant'Albano, kjent for å ha gitt liv til den nyeste Resident Evil-hovedpersonen, Grace Ashcroft, vil være til stede og tilgjengelig for autografskriving og fotografering under hele showet.

Det samme gjelder også Emma Rose Creaner, personen bak Emily, som sannsynligvis også vil kunne fortelle om sin tid med Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 som karakteren Marla Lee.

Jane Perry vil også være til stede for å snakke om rollen som Alyssa Ashcroft i spillet, og den erfarne videospillstjernen vil sannsynligvis også kunne snakke om sin tid i Returnal som hovedrolleinnehaveren Selene og i Hitman-spillene som Agent 47s kontaktperson Diana Burnwood.

Alle tre stjernene vil til og med innta Side Quest-scenen fredag 22. mai kl. 14:00 BST/15:00 CEST, der de vil dele innsikt i arbeidet med stemme- og performance capture på Resident Evil Requiem, og dette er et gratis panel for alle med fredags-, helge- eller VIP-billett.

Vi forventer flere nyheter om hva MCM Comic Con London vil by på i mai når vi nærmer oss showet, men vi vet at en rekke store navn vil være til stede, inkludert David Hayter (stemmen til Solid Snake), Star Wars: The Clone Wars-rollebesetningen, Teenage Mutant Ninja Turtles-stemmegjengen og skaperen Kevin Eastman, med flere.